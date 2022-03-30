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    獨家》吃檳榔恐影響酒測 員警未當場提供漱口改判無罪

    橋頭地院認為，黃男在酒測前吃了檳榔，恐影響酒測結果，警方檢測違反程序，改判黃男無罪。示意圖，非新聞事件主角。（資料照；本報合成）

    橋頭地院認為，黃男在酒測前吃了檳榔，恐影響酒測結果，警方檢測違反程序，改判黃男無罪。示意圖，非新聞事件主角。（資料照；本報合成）

    2022/03/30 23:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市黃姓騎士涉嫌酒駕，酒測值剛好0.25超標，被簡易法庭判刑3月，他主張，因吃檳榔影響酒測，不服判決上訴，橋頭地院2審法官請員警當庭測試，黃姓騎士吃3顆檳榔後酒測值高達0.36，加上警方未依規定事先提供漱口，改判無罪，仍可上訴。

    黃男2021年4月11日晚上在左營區某小吃部飲用啤酒後騎機車外出，10點30分行經店仔頂路與埤子頭街口，被巡邏員警攔查，酒測值剛好每公升0.25毫克超標，依橋頭地院簡易庭依判刑3月，可易科罰，另併科罰金4萬元。

    黃男堅決否認犯行，不服上訴指出，他本來有吃檳榔，警察叫他吐掉給1瓶水喝後，測出0.20數值，於是他再拿出檳榔來吃，並再測一次，就變成0.25毫克，但警員不讓他喝水。

    簡易上訴庭勘驗警方密錄器錄影畫面，攔查後有讓黃男喝水漱口，發現數值是0.20時，列印機沒有列印出來，最後又出現「代碼5」，就表示程序上沒有完成。此時，黃男又拿出檳榔開始嚼食，員警當下只有請他吐掉檳榔後重測，酒測值0.25毫克，但因吐出檳榔至檢測間僅約30餘秒，未達15分鐘之間隔，警方卻未依規定給予漱口機會，違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則。

    另黃男出庭指稱，他購買的檳榔添加了高梁酒成分，經查檳榔業者販售的檳榔中摻有紅白灰，紅白灰會加入高梁或米酒等以增加口感，有網路新聞資料在卷可參。

    合議庭並找承辦曾姓、周姓員警攜帶相同廠牌、型號的酒測器當庭勘驗，黃男吃3顆檳榔（嚼食時間約90秒）前後的酒測值由零變成0.36毫克/公升，足以證明在未漱口情形下，確實可能影響酒測之結果，因此改判無罪。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    橋頭地院認為，黃男在酒測前吃了檳榔，恐影響酒測結果，警方檢測違反程序，改判黃男無罪。（記者鮑建信攝）

    橋頭地院認為，黃男在酒測前吃了檳榔，恐影響酒測結果，警方檢測違反程序，改判黃男無罪。（記者鮑建信攝）

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