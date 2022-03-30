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    首頁　>　社會

    撞傷走在斑馬線行人遭訴 法院勘驗監視器還騎士清白

    陳姓騎士被控撞傷走在斑馬路上行人；基隆地院審理發現，行人驗傷距離事發近1個月之久，加上路口監視器也沒有拍到撞人畫面，因此判處陳男無罪。（資料照）

    陳姓騎士被控撞傷走在斑馬路上行人；基隆地院審理發現，行人驗傷距離事發近1個月之久，加上路口監視器也沒有拍到撞人畫面，因此判處陳男無罪。（資料照）

    2022/03/30 20:04

    〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓騎士被控撞傷走在斑馬路上行人；基隆地院審理發現，行人驗傷距離事發近1個月之久，加上路口監視器也沒有拍到撞人畫面，因此判處陳男無罪。

    判決指出，陳姓男子去年2月5日近午，騎車沿基隆市安樂區麥金路左轉橘郡社區，被控撞傷一名走在斑馬線上的李姓行人，致李男右小腿擦挫傷。檢方調查後，依路口監視器與李的診斷證明書，認定陳男涉犯過失傷害罪，將他起訴。

    法院審理時，陳男喊冤指出，他左轉看到李時，就趕快剎車，並沒有撞到李；他當時還問李：「有沒有怎麼樣」；李當時回說：「斑馬線要禮讓行人」，他真的沒有撞到李。

    法官查看李的診斷書發現，李受傷的右小腿大概受有約1公分左右的傷，當時有流血跟破皮；傷癒後，有留下傷痕跟結痂。

    但李控訴，他是在去2月5日被陳的機車撞到，卻拖到2月27日到警局製作筆錄，3月3日至醫院檢驗傷勢，距離事發時間已近1個月之久，難認診斷證明書所記載的傷勢，足以證明是陳涉犯過失傷害的積極證據。

    此外，法官勘驗監視器畫面發現，監視器畫面並未拍到陳撞到李男的畫面，但有拍到陳騎車左轉經過李身體前方的畫面，前後歷時僅1秒，幾無減速、停頓；若真有撞到李的腿部，應會造成李男站立不穩。

    但錄影所見，陳機車騎經李之後，李猶站立在原處，並無搖晃或撫摸、檢視腿部動作跡象，難認陳的機車有擦撞李腿部的情況。

    法官因此認為，檢方未能舉出其他積極證據，佐證陳男有涉犯過失傷害罪，因此判陳無罪。

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