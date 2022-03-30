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    首頁　>　社會

    欠債男持刀搶按摩女1900元 突下跪認錯求報警

    一審判處朱男5年6月徒刑，台中高分院二審卻認為，朱男犯案後當下，向張女下跪道歉，據此改判徒刑4年10月。（資料照，記者張瑞楨攝）

    一審判處朱男5年6月徒刑，台中高分院二審卻認為，朱男犯案後當下，向張女下跪道歉，據此改判徒刑4年10月。（資料照，記者張瑞楨攝）

    2022/03/30 18:51

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市朱姓男子去年謊稱要按摩，進入張姓按摩女子房間內，亮出菜刀搶得1900元，台中地院一審認為他觸犯7年以上加重強盜罪，但考量他沒傷害張女，張女也不追究，援用「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，判處5年6月，朱男上訴二審，台中高分院認為，朱男得手後，突然向張女下跪道歉說，「我欠人家錢」，「我不會傷害妳，妳去報警」，之後再逃逸，顯示他犯罪後當下即深感悔悟，據此撤銷原判，改判4年10月。

    判決書指出，朱男去年4月17日晚間，於台中市中區向張女謊稱要按摩，進入張女承租的房間內，他亮出菜刀抵住張女脖子，張女被迫將錢包現金1900元交出，趁機奪門而出，朱男拿著錢追出，見附近路人甚多，他趕緊逃逸，警方事後調閱監視器逮捕他。

    台中地院認為，朱男觸犯7年以上加重強盜罪，他又於案發前3年，曾因酒駕公共危險罪判刑3月，執行完畢後5年內再犯本案，累犯應加重其刑二分之一，不過，考量他沒有傷害張女，強盜所得僅1900元，張女不願追究，如判處法定最低本刑，對朱男還是過苛，援用刑法59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，判處徒刑5年6月。

    朱男上訴二審，指一審判刑太重，台中高分院認為，張女案發後說，她當時衝出房間，朱男在後追她，突然下跪告訴她，「我欠人家錢，欠很多，我不會傷害妳，妳去報警」，顯示朱男犯罪後第一時間，就有愧疚悔悟之心。

    二審法官認為，張男從被逮捕到二審，都坦承犯行，沒有任何辯解，一審卻漏了朱男於犯案後第一時間的真摯悔悟之情，據此撤銷原判決，改判徒刑4年10月，可上訴三審。

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