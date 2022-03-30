大甲媽遶境盛會 彰化交通疏導出爐

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，預定4月9日通過備受矚目的彰化市民生地下道。（資料照）

2022/03/30 18:18

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，預定4月9日南下進入彰化縣境，將通過備受矚目的民生地下道，4月15日北返回鑾遶境彰化縣，有鑑於每年起駕及回鑾至彰化縣境，都受到熱情信眾共襄盛舉，預期將湧入大批人潮與車潮，彰化縣警局為維護道路交通安全與順暢，使民眾在遶境期間不受塞車影響，啟動交通疏導管制措施，希望讓活動順利圓滿。

縣警局交通隊指出，大甲媽4月9日由大度橋進入彰化市時，中山路3段（大度橋南端至金馬路口）將實施南下車道封閉，南下車流改道往彰興路至金馬東路，再續接中山路；10日大村鄉中山路段（慶安路口至中山路1段6巷口）、永靖鄉中山路段（功垂橋至中山路1段34巷口），將視車流狀況調撥北上內車道，供南向往北斗車輛行駛。回程時，4月15日大村鄉中山路段（慶安路口至中山路1段6巷口）、永靖鄉中山路段（功垂橋至中山路1段34巷口），將視車流狀況調撥南下內車道，供北向往彰化車輛行駛；15日彰化市中山路1段、中央路口北上及中山路3段、彰南路口南下，實施交通管制進入彰化市區。

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在替代道路方面，遶境活動在彰化市區期間（來程），國道1號可由彰化市中山路北端（中山路、金馬路口）接金馬路往中華西路，至國道1號彰化交流道南下；台19線（彰水路）可由彰化市台1線中山路北端（中山路、金馬路口）接金馬路往中華西路，續行彰水路南下；彰化市區民眾可由中山路左轉中興路，再右轉大埔路接縣137線（山腳路）南下。

遶境活動在彰化市區期間（回程），北上車輛由中山路左轉中央路右轉中華西路左轉金馬路再接中山路北上，或由中央路左轉中華西路上彰化交流道由高速公路北上；南下車輛由中山路右轉金馬路右轉中華西路左轉中央路右轉中山路南下，或由中華西路上彰化交流道高速公路南下（另彰南路車輛由彰南路右轉中山路左轉金馬路南下）。

為維持主要幹道台1線中山路順暢，警方呼籲用路人務必配合警方疏導管制，也請各進香遊客於彰化市區中山路以外次要道路靠邊停車，但禁止併排停車，以免影響用路人通行。警方呼籲用路民眾都能配合疏導作為，維持交通順暢。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，預定4月9日通過備受矚目的彰化市民生地下道。（資料照）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香即將展開，彰化縣警局啟動交通疏導管制措施，希望讓活動順利圓滿。（警方提供）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香通過彰化縣境預期將湧入大批人潮與車潮，彰化縣警局先行會勘人車管制動線。（警方提供）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香通過彰化縣境預期將湧入大批人潮與車潮，彰化縣警局先行會勘人車管制動線，希望讓活動順利圓滿。（警方提供）

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