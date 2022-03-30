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    揚言「世貿放炸彈」 男被依恐嚇危安罪嫌送辦

    張男自願搭乘救護車前往醫院診治。（記者邱俊福翻攝）

    張男自願搭乘救護車前往醫院診治。（記者邱俊福翻攝）

    2022/03/30 15:28

    〔記者邱俊福／台北報導〕一名張姓男子昨天下午前往北市警信義分局三張犁派出所，宣稱參觀世貿展隨身物品遺失，要求協助尋找，同時也向員警借電話，卻打電話到市民專線「1999」，揚言「我要到世貿放炸彈」，市民專線向警方反映後，警方追查是派出所撥出的電話，鎖定張男加強查察，不久便在附近路口攔下精神狀況不佳的張男，送醫診治，全案將依恐嚇危安罪嫌函送台北地檢察署偵辦。

    警方表示，昨日下午3時30分許，張男至北市警局信義分局三張犁派出所，表達前往世貿展隨身物品不慎遺失，要求協助調閱監視器，尋找遺失物，員警依規定受理後，張男向員警表示，要借用電話撥打，員警提供電話後便繼續辦公。

    張男隨後竟打電話到市民專線「1999」，表達世貿展遺失物品，對保全人員沒有全力協助，非常不滿，要到世貿放炸彈等語，隨後離開派出所。當時承辦員警則因張男講話很小聲，並沒有聽到這些相關恫嚇言論。

    不久，信義分局接獲「1999」話務中心轉報，會同刑大科偵隊協助調閱通話紀錄，確認該電話為張男自三張所撥出，旋即派遣警力於三張所周圍搜尋張男下落，不到一個半小時旋即於松壽、松智路口將張男追查到案。

    由於張男精神狀況不佳，警方通報衛生局派員到場評估是否送醫，後由北市立聯合醫院松德院區派醫師至信義分局評估後，張男自願搭乘救護車前往松德醫院急診室診治，全案後續將依恐嚇危安罪嫌函送檢方偵辦。

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