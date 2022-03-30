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    公務員貪污一律褫奪公權 法官聲請釋憲被憲法法庭駁回

    憲法法庭駁回高雄高分院第四庭的聲請釋憲案。（資料照）

    憲法法庭駁回高雄高分院第四庭的聲請釋憲案。（資料照）

    2022/03/30 15:25

    〔記者吳政峰／台北報導〕貪污治罪條例第17條規定，只觸犯貪污罪且被判刑者，一律宣告褫奪公權，但高雄高分院刑事第四庭認為不分情節輕重、一律剝奪人民的服公職權，違反比例原則，聲請釋憲，日前被憲法法庭裁定駁回。

    第四庭審理到一名黃姓公務員的貪污案，認為他情節輕微、圖利金額不多，判刑5年、緩刑2年、褫奪公權2年，但依照貪污罪第17條規定，一律要褫奪公權，剝奪其公務員身分，有牴觸憲法之虞，遂聲請釋憲。

    第四庭主張，貪污治罪條例第17條規定不分被告所犯罪名、所受有期徒刑宣告刑的長短、是否獲得緩刑、個案情節及個人情狀，一律規定宣告有期徒刑以上即應宣告褫奪公權，對不同案件相同處理，可能造成情輕法重、顯然過苛情況。

    第四庭認為，該規定欠缺調節機制，致被告一律遭受剝奪服公職權的結果，顯然已違反憲法平等及比例原則，侵害人民受憲法保障的服公職權及職業自由，牴觸憲法規定，要求憲法法庭宣告違憲。

    但憲法法院指出，立法者為嚴懲貪污，澄清吏治，特制定貪污治罪條例，特設褫奪公權的規定，究竟有何違反平等及比例原則之處，第四庭客觀上尚未提出形成確信為違憲的具體理由，與憲法訴訟法的受理案件要件不符。

    憲法法庭解釋，各法院審理案件時，對裁判上應適用的法律，依其合理確信，認有牴觸憲法，且於該案件的裁判結果有直接影響，得聲請憲法法庭宣告違憲。

    惟法官應於聲請書內詳敘其對違憲法律的闡釋，以及對據以審查之憲法規範意涵的說明，提出論證，且其論證客觀上無明顯錯誤者，才符合要件。

    憲法法庭認為，如僅對法律是否違憲發生疑義，或法律有合憲解釋的可能者，還不足以構成聲請釋憲的具體理由，故駁回第四庭的聲請。

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