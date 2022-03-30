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    首頁　>　社會

    OL按摩遇「特殊手技」上下失守... 閨蜜目賭她遭蹂躪2小時嚇傻

    陳男吹噓有「特殊手技」，假借按摩專業唬弄OL長達2小時，實則對她指侵及襲胸。示意圖，與新聞內容無關。（情境照）

    陳男吹噓有「特殊手技」，假借按摩專業唬弄OL長達2小時，實則對她指侵及襲胸。示意圖，與新聞內容無關。（情境照）

    2022/03/30 13:16

    〔記者錢利忠／台北報導〕一名身材姣好的OL搬重物後感覺腰痛、手麻，與閨蜜一起到按摩店指壓，因熟識的按摩師不在，便答應由代班的陳姓男按摩師服務，陳男卻吹噓有「特殊手技」，假借按摩專業糊弄OL長達2小時，實則對她指侵及襲胸；陳男庭訊時否認猥褻，辯稱其整復技巧特殊，台北地檢署不採信他的辯詞，今依利用醫療關係權勢猥褻罪將他起訴。

    檢方調查，去年4月4日，OL與閨蜜前往北市萬華區某按摩店做全身按摩，慘遭陳男以「特殊整復技巧」唬弄，不僅被陳男揉捏胸部，下體也被指侵，一旁地閨蜜全程目睹「特殊手技」，嚇得不敢吭聲。

    閨蜜原打算拿手機偷拍蒐證，但陳男不時轉頭過來與她搭話，她找不到拍攝機會只好作罷，2人按摩結束後討論起此事，紛紛覺得遭到陳男性騷擾，但考量沒有錄影蒐證，一度考慮要不要提告，最終仍鼓起勇氣向警方報案，不過檢方一度認定罪證不足，將陳男不起訴。

    全案經高檢署發回續查後，檢方分別傳喚陳男及被害女子，經比對雙方說詞後，發現雙方針對按摩的過程及部位，描述大致相符，不採信陳男辯稱不小心碰到被害女子隱私部位等辯詞，因此將他起訴。

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