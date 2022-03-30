嘉義縣獲贈12導程心電圖機 配置24輛救護車

嘉義縣消防員示範12導程心電圖機操作。（記者林宜樟攝）

2022/03/30 11:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕12導程心電圖機可有效縮短胸悶（痛）疑似急性心肌梗塞病患診斷及判讀時效，縮短到院後處置時間，愛爾麗集團、英威康科技股份有限公司、夆典科技開發股份有限公司、嘉義縣議員黃芳蘭、九華山地藏庵、嘉義市嘉邑行善團聯合捐贈24台12導程心電圖機給嘉義縣消防局，配置在各分隊救護車，今天舉辦啟用儀式，讓縣民生命獲得保障，提高急救成功率。

嘉義縣消防局今天辦理救護車到院前全面配置12導程心電圖機上線啟用暨胸悶（痛）病患救護情境演練，嘉義縣長翁章梁、嘉義縣消防局長呂清海、衛生局長趙紋華及嘉義縣多間醫院代表到場觀看示範，瞭解12導程心電圖機使用方式。

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翁章梁感謝善心人士一起來搶救生命的義舉，他指出，今天是嘉義縣非常重要的日子，因為這套系統讓原本到院後才能進行的等候診斷、檢查與治療，在救護車上就先做了；多爭取30分鐘的搶救時間，就是在搶救人命，當病患因這套系統挽回一條生命時，相信捐贈者、消防弟兄和醫師都會很高興。

嘉義縣消防局指出，嘉義縣到院前緊急救護勤務因胸悶（痛）送醫案件，每年達600件以上，平均每日有1.7人因胸悶（痛）情形由救護車送達急診。疑似急性心肌梗塞患者因供應心肌血流的冠狀動脈阻塞引起心肌缺氧或損傷，需儘速將病患送至醫院給予藥物，或於到院後90分鐘內進行冠狀動脈手術等治療。而到院前12導程心電圖能促進早期診斷STEMI以提高接受確切治療效益，改善病人死亡率。

24台12導程心電圖機價格約600餘萬元，目前已配置在各消防分隊救護車，於救護勤務中透過12導程心電圖機檢測及傳輸，可讓線上醫師群能提早完成心電圖判讀並即時啟動心導管室，將急性胸悶（痛）病人送到醫院急救，有效縮短黃金90分鐘的搶救時間。

嘉義縣消防局表示，嘉義縣老年人口漸多，救護次數增加，今年獲贈12導程心電圖機，完成全縣各分隊系統建置，於救護勤務上有效爭取心肌梗塞患者黃金治療時間，經由現場早期施作、傳輸，並透過心電圖小組專業醫師判讀，通知就近且適當醫院預做準備，讓病患接受確切的治療，讓縣民生命獲得保障，提高急救成功率。

嘉義縣長翁章梁（左2）等瞭解12導程心電圖機功能。（記者林宜樟攝）

嘉義縣消防局獲贈12導程心電圖機，今天啟用。（記者林宜樟攝）

嘉義縣消防局獲贈12導程心電圖機，今天啟用。（記者林宜樟攝）

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