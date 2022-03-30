疑離家出走 南投7旬婦以醫院候車亭為「家」

南投市有位7旬婦人幾乎以南基醫院對面的候車亭為家，南投縣政府派社工員實地進行訪視情形。（南投縣政府提供）

2022/03/30 10:54

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市南基醫院對面候車亭，最近常可見1位70多歲的老婦，帶著棉被及大大小小包的衣物在候車亭休息，有時甚至倒頭大睡，簡直將候車亭據為私人場所，不但有礙觀瞻，也影響大家候車的公眾利益，引發民怨四起，值得醫院及社政單位正視。

南基醫院表示，早期的候車亭簡陋，且位於醫院旁的三叉路口，致民眾進出候車亭險象環生，醫院遂向公路總局提出易地重建申請並獲核准後，才將候車亭改在醫院對面，以方面民眾就診，因此，得知老婦將候車亭據為己用後，也曾多次苦口婆心勸導她收拾行李離去，但老婦卻常常去而復返，實在令院方也無可奈何﹗

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南投縣政府社會處長林志忠首先強調，該處對於該個案，絕非像網友在網路社群上所言視若無睹，從今年1月起接獲通報，該處社工員便啟動關懷機制深入訪視，期間還提供餐券滿足其吃的需求。

社會處說，該婦人姓李，現年74歲，戶籍不在南投縣，並非遊民也不是該處列冊的關懷案，每月領有老人津貼3700餘元，其女兒住家位於南基醫院附近，原本婦人與其女兒、女婿住在一起，但因婦人愛喝酒，且酒後常有脫序行為，以致與其女兒、女婿關係不睦，疑似才會離家出走並暫時以此候車亭為「家」。

惟因該婦人並無失去自理能力，且不願接受安置在社福機構，導致該處也無法強制執行，還好幾經溝通後，婦人已應允會將堆積在候車亭的物品先自行處理，再去找房子承租，縣府後續也會積極提供相關協助，讓婦人早日遠離流浪街頭的日子。

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