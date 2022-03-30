為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高市警被要求嚴抓行駛人行道引民怨 局長指示開罰著重惡意行為

    強力取締行駛人行道引發弱勢族群反彈，高市警長指示開罰以惡意行為優先，以減少民怨並符合比例原則。（警方提供）

    強力取締行駛人行道引發弱勢族群反彈，高市警長指示開罰以惡意行為優先，以減少民怨並符合比例原則。（警方提供）

    2022/03/30 10:38

    〔記者黃良傑／高雄報導〕波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski於推特發文，批評高雄機車族在人行道飆速跟按喇叭，是嚴重錯誤，點名高雄市府解決，市長陳其邁看過影片後，要求警局嚴格執法，另包括酒駕、超速等違規；警方取締也引發民怨，包括身障人士及老人長輩，均無力推牽重型機車行走太遠，另郵差也反映不便，警察局長黃明昭指示各分局長告發應以惡意行為為主，以符合比例原則。

    傳有分局長未向基層官警清楚說明，直接轉貼或擷圖局長貼文內容：「違規行駛人行道之告發，以嚴重惡意行為為主，其他違規採行勸導。另每張告發單分局長要一一檢視」，不料，擷圖被轉貼到「靠北警察」粉專，質疑凌駕法律多久？還要被民代施壓多久？對此，警方回應執法須兼顧法、理、情，應以勸導、宣導為主，開單只是勸導的手段之一。

    警方強調行駛人行道的所謂「惡意行為」，包括右轉逃避停等紅燈，以及如波蘭所指飆速或鳴按喇叭嚇行人，還有企圖閃避員警臨檢等，若是長輩老人家、身障人士或身體不適等狀況，仍可依狀況、情節不同，考慮不同的方式執行。

    警方仍以大中、華夏路段，中山一、二路段，民族路段及中正三、四路段，以及五福二路段列入違規熱區，加強取締違規力道，如需經過人行道有停車需求，應以牽行方式移動，警方仍強調人行道主要供人行走，機車若違規行駛人行道，將視違規態樣審視開單或勸導，惡意違規可處600至1800元罰鍰。

    因強力取締人行道引發弱勢族群反彈，高市警察局長黃明昭要求各分局長檢視取締開單內容，指示開罰以惡意行為為主，反遭質疑是不是有民代施壓？（取自網路）

    因強力取締人行道引發弱勢族群反彈，高市警察局長黃明昭要求各分局長檢視取締開單內容，指示開罰以惡意行為為主，反遭質疑是不是有民代施壓？（取自網路）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    苦苓不滿高雄人行道被劃機車格 市府：舊格子將檢討
    2022/03/15 17:34

    苦苓不滿高雄人行道被劃機車格 市府：舊格子將檢討
    苦苓不滿人行道畫滿機車格 陳其邁：將規劃專屬停車格
    2022/03/15 11:14

    苦苓不滿人行道畫滿機車格 陳其邁：將規劃專屬停車格

    余祥銓靠它甩12公斤 分享完秒斷貨！
    波蘭記者怨高雄機車人行道飆速 今年已罰2131件再列熱區取締
    2022/03/10 22:33

    波蘭記者怨高雄機車人行道飆速 今年已罰2131件再列熱區取締
    波蘭記者怨高雄機車族飆人行道 陳其邁：已請警方嚴格執法
    2022/03/10 11:44

    波蘭記者怨高雄機車族飆人行道 陳其邁：已請警方嚴格執法

    夏季空調首選 大金三位一體新標準
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播