高市警被要求嚴抓行駛人行道引民怨 局長指示開罰著重惡意行為

強力取締行駛人行道引發弱勢族群反彈，高市警長指示開罰以惡意行為優先，以減少民怨並符合比例原則。（警方提供）

2022/03/30 10:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski於推特發文，批評高雄機車族在人行道飆速跟按喇叭，是嚴重錯誤，點名高雄市府解決，市長陳其邁看過影片後，要求警局嚴格執法，另包括酒駕、超速等違規；警方取締也引發民怨，包括身障人士及老人長輩，均無力推牽重型機車行走太遠，另郵差也反映不便，警察局長黃明昭指示各分局長告發應以惡意行為為主，以符合比例原則。

傳有分局長未向基層官警清楚說明，直接轉貼或擷圖局長貼文內容：「違規行駛人行道之告發，以嚴重惡意行為為主，其他違規採行勸導。另每張告發單分局長要一一檢視」，不料，擷圖被轉貼到「靠北警察」粉專，質疑凌駕法律多久？還要被民代施壓多久？對此，警方回應執法須兼顧法、理、情，應以勸導、宣導為主，開單只是勸導的手段之一。

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警方強調行駛人行道的所謂「惡意行為」，包括右轉逃避停等紅燈，以及如波蘭所指飆速或鳴按喇叭嚇行人，還有企圖閃避員警臨檢等，若是長輩老人家、身障人士或身體不適等狀況，仍可依狀況、情節不同，考慮不同的方式執行。

警方仍以大中、華夏路段，中山一、二路段，民族路段及中正三、四路段，以及五福二路段列入違規熱區，加強取締違規力道，如需經過人行道有停車需求，應以牽行方式移動，警方仍強調人行道主要供人行走，機車若違規行駛人行道，將視違規態樣審視開單或勸導，惡意違規可處600至1800元罰鍰。

因強力取締人行道引發弱勢族群反彈，高市警察局長黃明昭要求各分局長檢視取締開單內容，指示開罰以惡意行為為主，反遭質疑是不是有民代施壓？（取自網路）

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