台中清水橫山公墓4/5金紙集中焚燒 鰲峰山已儲60噸水保安

東勢林區管理處在清水鰲峰山共設置12座森林消防水塔。（東勢林管處提供）

2022/03/30 09:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水、沙鹿區森林火災頻繁，清明節將屆，民眾上山祭祖掃墓燃燒冥紙和燃放鞭炮時，稍有不慎常易引起火災，東勢林區管理處因此攜手台中市消防局清水分隊、環境保護局、清水區清潔隊及台中市生命禮儀管理處，將於4月5日於台中市清水區橫山公墓試辦金紙集中焚燒活動，呼籲民眾踴躍參與，共同為降低平地森林野火發生機率而努力。

東勢林管處表示，據統計自105年至目前為止，轄區內共發生60件森林火災，其中，以清水、沙鹿地區發生率最高，共36件，佔總發生件數60%。

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因清水及沙鹿地區公墓多與保安林地相鄰，公墓火災易延燒至保安林地造成森林火災，且保安林距離可利用的消防栓來回時間約需15分鐘，為提升搶救效能，東勢林管處自108年至110年在與公墓相鄰的清水鰲峰山保安林區，共4處設置12座森林消防水塔及管線工程，儲水量達60公噸，去年更強化水塔管線輸送設備，連接成區域水線鏈，以利輸送水源，縮短水源供給時間，減少森林護管員及消防人員搶救森林火災時因水源問題而疲於奔命。

此外，為降低清水地區森林火災發生機率，東勢林管處並邀集相關單位於去年10月召開防火座談會，各單位於會議中取得共識，在今年清明期間將於清水橫山公墓試辦金紙集中焚燒活動，為鼓勵民眾配合金紙集中，前100名參與之民眾，更可獲得紀念帽1頂，期盼全民共同防範森林火災，守護美麗的家園。

東勢林管處呼籲民眾踴躍配合金紙集中活動，同時提醒上山掃墓民眾攜帶水瓶或利用各消防單位所提供的水源，以熄滅燃燒紙錢的餘燼，勿燃放鞭炮、不亂丟菸蒂，共同為防範森林火災盡一份心力。

清明時節，清水鰲峰山上的保安林常因民眾掃墓不慎而發生火災，被燒得光禿禿一片。（東勢林管處提供）

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