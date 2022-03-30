為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    噁男隱身同志遊行 多鳥遭偷襲

    2020年高雄同志大遊行，王姓男子隱身其中涉性騷多人被判刑。圖中人物非本文所指猥褻男（資料照）

    2020年高雄同志大遊行，王姓男子隱身其中涉性騷多人被判刑。圖中人物非本文所指猥褻男（資料照）

    2022/03/30 09:41

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕29歲王姓男子前年參加高雄同志大遊行，他隱藏在4萬人的遊行隊伍中，伸出鹹豬手亂摸鳥，多人遇害報警，王先被法官依性騷擾罪判他拘役20天，雄檢今又偵結另名被摸鳥的志工，將王男依法起訴。

    前年11月28日，高雄舉辦同志大遊行活動，遊行主題「We around you !」參與人數超過歷屆，約有4萬人到場參與。不過遊行隊伍走到前金區長生街、自強二路口時，有一名男同志突然發出驚恐的尖叫聲，員警抵達現場處理時，男同志拉著王姓男子（31歲），指控他胡亂摸人下體，還拿出影片佐證。

    王姓男子當場被帶回偵訊，他否認自己亂摸的行為，而是在跟男同志玩一個名叫「我可以摸你嗎？」的遊戲，但檢方不採信他的說詞，偵結後依法起訴。高雄地院審理時，王男才坦承犯行，並說自己罹患思覺失調症，還有重度憂鬱等精神方面疾病，但仍被法官依法判拘20天，得易科罰金。

    除了同志被摸鳥，在遊行擔任交通指揮的志工也一樣遇害，志工說，王男有問他「可不可以讓我摸一下」，他還沒反應就遇襲，事後他聽說有很多人被王男亂摸；檢方偵查時，王男還是說自己有病，但檢方查他犯案時是2020年11月，但王男是2021年4月才因精神問題去就醫，明顯是臨訟飾卸之詞，因此不採信他的說詞，偵結後依法起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歷經2年爭取 全國第一個同志雙親收養家庭誕生
    2022/01/04 20:43

    歷經2年爭取 全國第一個同志雙親收養家庭誕生
    謊稱陽痿拒絕妻子求歡 人夫約砲多男染上愛滋
    2021/12/31 00:29

    謊稱陽痿拒絕妻子求歡 人夫約砲多男染上愛滋

    余祥銓靠它甩12公斤 分享完秒斷貨！
    9月公投壓倒性過關 瑞士：2022年7月起實施同性婚姻
    2021/11/17 21:24

    9月公投壓倒性過關 瑞士：2022年7月起實施同性婚姻
    世界同志遊行矮化台灣 四叉貓稱「可溝通」：去年就刪了柯文哲畫面
    2021/11/15 22:44

    世界同志遊行矮化台灣 四叉貓稱「可溝通」：去年就刪了柯文哲畫面

    夏季空調首選 大金三位一體新標準
    世界同志遊行矮化台灣 臉書粉專嗆：來不來同志權益都不變
    2021/11/15 16:10

    世界同志遊行矮化台灣 臉書粉專嗆：來不來同志權益都不變
    史上第一次！ 世界同志遊行2025在台灣
    2021/11/14 06:33

    史上第一次！ 世界同志遊行2025在台灣
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播