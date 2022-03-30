噁男隱身同志遊行 多鳥遭偷襲

2020年高雄同志大遊行，王姓男子隱身其中涉性騷多人被判刑。圖中人物非本文所指猥褻男（資料照）

2022/03/30 09:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕29歲王姓男子前年參加高雄同志大遊行，他隱藏在4萬人的遊行隊伍中，伸出鹹豬手亂摸鳥，多人遇害報警，王先被法官依性騷擾罪判他拘役20天，雄檢今又偵結另名被摸鳥的志工，將王男依法起訴。

前年11月28日，高雄舉辦同志大遊行活動，遊行主題「We around you !」參與人數超過歷屆，約有4萬人到場參與。不過遊行隊伍走到前金區長生街、自強二路口時，有一名男同志突然發出驚恐的尖叫聲，員警抵達現場處理時，男同志拉著王姓男子（31歲），指控他胡亂摸人下體，還拿出影片佐證。

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王姓男子當場被帶回偵訊，他否認自己亂摸的行為，而是在跟男同志玩一個名叫「我可以摸你嗎？」的遊戲，但檢方不採信他的說詞，偵結後依法起訴。高雄地院審理時，王男才坦承犯行，並說自己罹患思覺失調症，還有重度憂鬱等精神方面疾病，但仍被法官依法判拘20天，得易科罰金。

除了同志被摸鳥，在遊行擔任交通指揮的志工也一樣遇害，志工說，王男有問他「可不可以讓我摸一下」，他還沒反應就遇襲，事後他聽說有很多人被王男亂摸；檢方偵查時，王男還是說自己有病，但檢方查他犯案時是2020年11月，但王男是2021年4月才因精神問題去就醫，明顯是臨訟飾卸之詞，因此不採信他的說詞，偵結後依法起訴。

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