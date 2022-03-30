自稱挖石油叫聲「親愛的」 婦人被詐20萬再騙33萬警攔阻

自稱挖石油叫聲「親愛的」狂灌迷湯，婦人被詐20萬再騙33萬雄警及時攔阻。（民眾提供）

2022/03/30 08:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄王姓婦人在網路認識自稱在國外負責油井鑽探的工程師，也是台灣人，因長期在油井平台工作非常寂寞，在臉書發現同鄉而欣喜，3月上旬網路溫情攻勢下，暱稱「親愛的」猛灌迷湯，再要王女到金融機構匯款台幣20萬元到指定帳戶，近日又以機械故障需維修2萬7500歐元（台幣33萬元）求助她，王女赴鼓山郵局匯款，機警行員報警成功攔詐。

鼓山分局今指出，王女（56歲）前日前往郵局準備匯款2萬7500歐元（約新臺幣33萬多元），機警的行員覺得可疑，查看該帳戶款項竟然都是秒進秒出，依其經驗判斷是人頭帳戶，立即通報警方協助阻詐，鼓山派出所員警趕往了解。

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王女向員警表示，今年2月中旬從網路上認識男網友，對方自稱也是台灣人，負責國外油井鑽探工作，是一名工程師，因為長期在油井平台工作非常寂寞，在臉書發現台灣同鄉甚是欣喜，因此提供Line ID希望婦人將他加為好友，方便進一步交談。從此男工程師每天以Line噓寒問暖，最近甚至以「親愛的」相稱，讓她視為知心好友。

由於婦人要匯款的帳戶，每一筆款項都是匯入沒多久就被提領，明顯與詐騙集團手法如出一轍，員警細細詢問原委下，婦人才娓娓道出跟對方認識的經過，只覺得朋友有難，幫個忙而已，不認為對方會騙錢。

陳員將婦人帶回派出所一再說詐騙集團慣用伎倆、手腕等，並叮嚀婦人「一毛錢都不要再匯了」，王女終於反應過來，點頭允諾不再匯款，並感謝警方及時阻止她受騙。

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