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    搶街友20元的代價！他被判處4年刑

    楊男持刀搶街友20元，台中地院雖減刑，但仍判處4年徒刑。（記者張瑞楨攝）

    楊男持刀搶街友20元，台中地院雖減刑，但仍判處4年徒刑。（記者張瑞楨攝）

    2022/03/30 07:27

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市楊姓男子因性侵案，去年6月才出獄，不到半年時間，因缺錢買酒喝搶街友，他先徒手搶走錢包，卻發現裡面空空如也，又再折返持刀強盜，街友被迫把身上2枚10元硬幣交給他，法官認為他觸犯7年以上加重強盜罪，不過，遊民不願追究，且搶得財物甚少，又強盜行為歷時短暫即結束，援用「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，但仍判處4年徒刑，可上訴。

    判決書指出，高中畢業的楊男，有強盜、強制性交等前科，前年因性侵害，被桃園地方法院判刑3月，去年6月24日執行完畢，不料，僅約5個月，他於去年11月30日上午缺錢買酒喝，竟異想天開跑去搶街友。

    楊男先徒手搶奪躺臥地上的街友錢包，卻見錢包內無財物後，又折返持折疊刀強盜，右手持刀指向街友，左手拉扯街友衣領，恫嚇「如果你不給我錢，我就要刺下去」，街友拿出10元硬幣2枚，共20元給他，警方1小時後於附近巷弄逮捕他。

    台中地方法院認為，楊男觸犯加重強盜罪，是7年以上重罪，另外，他出獄不到半年再犯此案，應加重其刑2分之1，不過，考量他僅搶得現金20元，價值尚屬低微，又強盜行為歷時短暫即結束，也沒造成街友受傷，街友也不提出告訴，如果判處最輕7年，對楊男還是太重，據此援用刑法第59條，「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，不過，還是判處4年徒刑，可上訴。

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