險逮自家人！雙車夾殺通報打群架 彰警趕抵發現是台中便衣

彰化警方今下午獲報彰化市中央路有多名男子兩車夾殺另1車並爆發打群架，多名員警荷槍實彈趕抵，發現原來是台中警方抓2名歹徒。 （警方提供）

2022/03/29 22:06

〔記者湯世名／彰化報導〕險逮自家人！彰化警分局今天下午獲報彰化市中央路有多名男子兩車夾殺另1車並爆發打群架衝突，警方立即派出多名員警荷槍實彈趕往現場，發現有2名男子被約5名男子壓制在地，正準備制止時，對方突然亮出身分「我們是台中市刑大，自己人啦！」原來是台中警方跟監2名歹徒到彰化市見機不可失逮人，兩縣市警方都鬆了一口氣。

彰化警分局莿桐派出所今天下午接獲民眾報案指出，彰化市中央路有多名男子疑似糾紛打架，立即派出多名警力荷槍實彈趕往現場，果然發現有多名男子壓制2名男子，對方見彰化警方到場，立即高喊「自己人」，莿桐派出所員警了解後確認是台中警方辦案抓歹徒，立即回報不是打架糾紛，是警方辦案抓人。

請繼續往下閱讀...

據了解，台中市刑警大隊多名刑警今天分乘2輛偵防車，一路從台中尾隨2名歹徒到彰化縣北斗鎮，再繞回到彰化市中央路，警方見機不可失，當場以兩輛偵防車前後包抄，夾住歹徒轎車，並持鐵鎚敲破駕駛座窗戶後開車門，將兩名歹徒拖下車壓制在地當場制伏。

彰化警方了解後得知是台中地方法院開具搜索票，由台中市刑大刑警尾隨歹徒到彰化市逮人，與彰化縣警方化解誤會後，將兩名歹徒連同贓物帶回台中偵辦。

彰化警方今下午獲報彰化市中央路有多名男子兩車夾殺另1車並爆發打群架，多名員警荷槍實彈趕抵，發現原來是台中警方抓2名歹徒。 （警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法