抓到了！市府轉運站偷窺男竟是北市議員王欣儀助理

一名男網友日前在網路發文指出，自己在市府轉運站廁所遭到一名男子偷窺，警局目前已經追查到該名偷窺男，竟是北市議員王欣儀助理金大鈞。（資料照、法新社；本報合成）

2022/03/29 17:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕一名男網友日前在網路發文指出，自己在市府轉運站廁所遭到一名男子偷窺，察覺有異拿出手機錄影蒐證，事後害怕到北市警察局派出所報案，警局目前已經追查到該名偷窺男，正是擔任北市議員王欣儀服務處副主任的金大鈞，金大鈞昨也前往派出所說明。

王欣儀︰助理說是基於關心

王欣儀受訪表示，她助理說是當天聽到隔壁廁間傳來講話聲音跟一些異音，助理擔心以為有發生什麼事情，基於關心看一下，但沒看到什麼，隔一會兒不放心又看一下，就看到這位民眾拿手機拍攝也拍到助理的臉，助理穿好衣服後走出廁間，就沒看到隔壁的人。

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王欣儀還說，助理不放心離開廁所後，又再回廁所看一下最後沒發覺異狀，就離開轉運站。王說，當天她也不在現場，她也告訴助理要講清楚好好處理面對，因此助理昨天是主動到派出所說明，目前就等警方判斷調查的狀況。

據了解，警方接獲民眾報案後開始追查，眼尖的員警認出偷窺男是金大鈞，打電話連絡到金大鈞，金也到派出所說明。金大鈞今日請假未上班，個人臉書已經關閉，記者致電本人但尚未取得聯繫；王欣儀表示，金大鈞雖然年紀輕，但為人老道、比較傳統，她也奇怪為什麼會發生這樣的事。

整起偷窺事件為一名男網友在臉書社團《爆料公社公開版》發文，指出本月23日晚間在市府轉運站上廁所，瞥見牆面出現浮動人影，懷疑被隔壁的旅客偷窺，便立刻穿起褲子，拿出手機開啟內鏡錄影，果真拍攝到一名男子窺視他。

該網友還PO出蒐證影片，從畫面中看到偷窺男子在廁間的隔板上方來來回回，還露出雙眼。該網友說，他事後前往轉運的服務台尋求協助，但工作人員請他轉至附近的三張犁派出所報警，表明廁所偷窺屢見不鮮，多數人都不追究，而他們能做的僅是加強宣導、勸導旅客。

該網友事後也透露，已前往警局報案，不會姑息偷窺狂，不少網友看了影片直呼毛骨悚然，紛紛留言表示「天啊真的好可怕」、「好恐怖」、「不能姑息」、「只有看到半顆頭這個真的會嚇死人」。

一名男網友日前在市府轉運站的廁所，遇上偷窺男。（翻攝自臉書社團《爆料公社公開版》）

一名男網友日前在市府轉運站發現被偷窺，偷窺男是北市議員王欣儀助理金大鈞。不過王欣儀表示，助理說是基於關心（民眾提供）

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