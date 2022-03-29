為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不願再揹疫情破口污名 萬華分局全面查察阿公店

    萬華分局到阿公店居多的地區進行宣導。（記者劉慶侯翻攝）

    萬華分局到阿公店居多的地區進行宣導。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/03/29 17:20

    〔記者劉慶侯／台北報導〕國內疫情升溫，台北市萬華區許多特種行業消費的群體又以年長者居多，且接種率也較低，萬華分局今（29）日起針對轄內200多家阿公店，進行為期3天的宣導期，籲請務需遵守防疫新作為，以免違反規定又破財。

    警方表示，中央流行疫情指揮中心昨日針對歌廳、酒店、理容院等特種場所，推出新的防治作為，進場客人都需打3劑疫苗才能進店，並裁訂自4月1日起陸續開罰。

    萬華警方今日前往三水街、廣州街多家阿公店，宣導「客人接種3劑疫苗才能進場消費」，同時也查看業者、客人有無進行實聯制，果然就在某家阿公店，發現兩名50多歲正在喝酒、歡唱的客人，並未登記實聯制，當場告發並轉交衛生局裁處。

    警方表示，除客人打3劑外，店內小姐、少爺接種疫苗2劑滿12天、或第2劑滿3個月，也需接種第3劑，否則不得提供服務。

    萬華警方表示，來阿公店消費的客人以長者居多，年前國內疫情爆發之時，外界就把苗頭指向萬華地區的阿公店，因此，警方未來3天將持續安排專案宣導，店家都向警方表示了解規定，會儘快要求工作人員接種以符合規定。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    萬華分局到阿公店居多的地區進行宣導。（記者劉慶侯翻攝）

    萬華分局到阿公店居多的地區進行宣導。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆分局長確診 疑攙扶染疫酒醉刑事幹部而感染
    2022/03/29 16:41

    基隆分局長確診 疑攙扶染疫酒醉刑事幹部而感染
    基隆設8個篩檢站擴大篩檢 上午1075人篩檢皆陰性
    2022/03/29 16:30

    基隆設8個篩檢站擴大篩檢 上午1075人篩檢皆陰性

    余祥銓靠它甩12公斤 分享完秒斷貨！
    戴口罩就如打第四劑 侯友宜：依原有規範就能阻斷疫情
    2022/03/29 16:26

    戴口罩就如打第四劑 侯友宜：依原有規範就能阻斷疫情
    新北+11 中和公寓6例、基警延燒2例 另有3不明感染源
    2022/03/29 16:01

    新北+11 中和公寓6例、基警延燒2例 另有3不明感染源

    夏季空調首選 大金三位一體新標準
    不明感染鏈狂飆17條 陳時中：疫情多點散發是警訊！
    2022/03/29 15:51

    不明感染鏈狂飆17條 陳時中：疫情多點散發是警訊！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播