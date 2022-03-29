不願再揹疫情破口污名 萬華分局全面查察阿公店

萬華分局到阿公店居多的地區進行宣導。（記者劉慶侯翻攝）

2022/03/29 17:20

〔記者劉慶侯／台北報導〕國內疫情升溫，台北市萬華區許多特種行業消費的群體又以年長者居多，且接種率也較低，萬華分局今（29）日起針對轄內200多家阿公店，進行為期3天的宣導期，籲請務需遵守防疫新作為，以免違反規定又破財。

警方表示，中央流行疫情指揮中心昨日針對歌廳、酒店、理容院等特種場所，推出新的防治作為，進場客人都需打3劑疫苗才能進店，並裁訂自4月1日起陸續開罰。

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萬華警方今日前往三水街、廣州街多家阿公店，宣導「客人接種3劑疫苗才能進場消費」，同時也查看業者、客人有無進行實聯制，果然就在某家阿公店，發現兩名50多歲正在喝酒、歡唱的客人，並未登記實聯制，當場告發並轉交衛生局裁處。

警方表示，除客人打3劑外，店內小姐、少爺接種疫苗2劑滿12天、或第2劑滿3個月，也需接種第3劑，否則不得提供服務。

萬華警方表示，來阿公店消費的客人以長者居多，年前國內疫情爆發之時，外界就把苗頭指向萬華地區的阿公店，因此，警方未來3天將持續安排專案宣導，店家都向警方表示了解規定，會儘快要求工作人員接種以符合規定。

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萬華分局到阿公店居多的地區進行宣導。（記者劉慶侯翻攝）

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