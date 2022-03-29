用畚箕塑膠柄打小球員屁股 桌球教練不當管教判賠5萬

新北地院。（資料照）

2022/03/29 16:49

〔記者王定傳／新北報導〕某國小黃姓桌球教練被控對小球員阿祥（化名）有不當管教行為，阿祥提訴求償30萬元，新北地院板橋簡易庭法官審酌，黃男曾坦言在重大比賽前夕，曾以腳踢屁股及用畚箕塑膠柄打球員屁股等方式管教，勢必將造成球員身體或心理上受有創傷，判決賠償5萬元精神慰撫金，可上訴。

阿祥提訴指出，2019年11月25日比賽期間，黃男有不當管教情事，導致他的膝蓋滑囊發炎長達一個月；阿祥還控訴，黃男還對包含他在內的球隊學童長期毆打、辱罵，並警告威脅不得告知父母。

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阿祥指出，黃男還威脅、警告他不得告知父母此事，甚至灌輸他被打是因為自己沒做好的錯誤觀念，直到2019年12月間，他的父母向國小反應，黃男才停止體罰、辱罵等行為。

黃男到庭坦言曾因重要比賽、一時求好心切，而對球員有大聲吼罵及不當體罰等不適當管教行為，亦因此經新北市政府教育局處罰記申誡1次，但他否認有長期嚴重辱罵及施暴行為。

黃男並強調，該次不當管教事件，只是他一時情緒控管不佳的偶發事件，且已深刻檢討並悔過，後續的輔導觀察計畫，亦無管教缺失，事後學校安排訓練上已沒再接觸阿祥，之後為配合學校政策再次訓練阿祥，指導過程皆正常執行，阿祥並無顯示出任何異狀。

法官審理認為，黃男於言詞辯論期日，坦承於2019年11月重大比賽前夕，曾以腳踢屁股及用畚箕塑膠柄打球員屁股等方式進行管教，縱使重大比賽在即，教練為訓練球員並提升球員素質，有較嚴厲的管教在所難免，惟黃男這些行為勢必造成球員身體上或心理上受有創傷，阿祥身心必因此受有傷害，判決賠償5萬元，可上訴。

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