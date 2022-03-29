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    韓男酒駕撞死女兒終審重判8年 曾以琳父母：感謝法官公義判決

    今天首爾中央地方法院宣判後，曾以琳父母委託的律師接受媒體採訪。（曾慶暉提供）

    今天首爾中央地方法院宣判後，曾以琳父母委託的律師接受媒體採訪。（曾慶暉提供）

    2022/03/29 16:51

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕南韓53歲金姓男子於2020年11月在首爾江南區酒駕超速、闖紅燈，撞死28歲的台灣女留學生曾以琳，經曾以琳的父母、好友多次連署向青瓦台、法院陳情，今天首爾中央地方法院終審宣判，維持原判決，判金某8年有期徒刑。

    曾以琳的父母曾慶暉、石宇慶今天未到南韓，委託律師到庭聽判，曾慶暉表示，判決結果雖然維持原判決，但感謝法官有這樣的公義、道德、勇氣，突破不合理的違憲的法律，也感謝以琳的朋友不斷寫信給法官，還有參加連署的朋友及媒體的幫助，努力爭取公義的判決，讓他們很感動。

    曾慶暉說，判刑8年的判決，已經是南韓酒駕致死到目前為止判最高的年限，然而酒駕已經毀了他的寶貝女兒、毀了他們的家庭，因此藉著以琳的死提醒更多人，尤其希望台灣的民眾也不要酒駕，要愛惜自己的生命、別人的生命。

    根據「韓聯社」報導，首爾中央地方法院表示，金某酒駕還違反交通號誌超速駕駛，導致曾姓女留學生死亡，罪責極其嚴重，死者當時遵守交通號誌走斑馬線過馬路，不具任何肇事責任。

    法院表示，金某酒駕威脅自身及無辜他人的生命及財產安全，南韓社會對嚴懲酒後駕車行為形成共識，審理時優先考慮了這個因素。

    撞死曾以琳的金某，原本一審、二審被判8年有期徒刑，今年元月全案又翻轉，韓國最高法院以「尹昌浩法」違憲等理由，將該案發回首爾中央地方法院重審，曾以琳的朋友、父母於開庭前發起連署，向韓國青瓦台、首爾中央地方法院請願，表達維持原判刑罰訴求。

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