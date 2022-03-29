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    曳引車被警攔開400米才停 法官：大車煞車慢撤銷罰單

    法院採認駕駛大車煞車慢，且可能影響路邊店家等理由，撤銷曳引車「逃逸」罰單。 （資料照）

    法院採認駕駛大車煞車慢，且可能影響路邊店家等理由，撤銷曳引車「逃逸」罰單。 （資料照）

    2022/03/29 16:31

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市曳引車宋姓駕駛，去年7月8日上午，行經岡山區岡山路口時，遇警方取締攔停，但車子卻持續開400公尺外才停車，被交警直接以「違規行駛交通管制路段」、及「拒絕停車接受稽查逃逸」開單，處罰2萬900元，記點還得吊扣駕照半年，駕駛不服提行政訴訟，法院採認駕駛大車煞車慢，且可能影響路邊店家等理由，撤銷「逃逸」罰單。

    判決指出，去年7月8日10時59分許，宋男駕駛曳引車，行經岡山區岡山、成功路口時，因該路段上午七時至晚上十時禁行大貨車，警方當場取締攔停，但宋男卻開車持續前行，至400公尺外才停車，除了違規行駛管制路段外，還被警方視同「拒絕停車接受稽查逃逸」開單。

    駕駛不服申訴被駁回後，提起行政訴訟，主張當時煞車比較慢，路旁為做生意店家，不方便停車，他有先向員警表明不會跑了，到3~400公尺外才停，卻不見警察前來，因而直接開車離開，透過無線電得知，警察當時趕著取締另一部違規車輛。

    當時執勤員警則說，當時駕駛手伸出車外揮手後駛離，顯見該駕駛有故意不停車接受稽查並逃逸之事實明確，但並未交待為何未折返攔查已停的曳引車。橋頭地院審理後採認駕駛大車煞車慢，且可能影響路邊店家等理由，撤銷「逃逸」罰單。可上訴。

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