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    首頁　>　社會

    警消吞兩大過可否免職？消防員丟鐵飯碗聲請釋憲

    憲法法庭29日召開「徐國堯免職案」進行言詞辯論，聲請人前消防員徐國堯（穿紅色消防員服者）出席，庭訊由審判長黃虹霞大法官主持。（記者廖振輝攝）

    憲法法庭29日召開「徐國堯免職案」進行言詞辯論，聲請人前消防員徐國堯（穿紅色消防員服者）出席，庭訊由審判長黃虹霞大法官主持。（記者廖振輝攝）

    2022/03/29 15:25

    〔記者吳政峰／台北報導〕高雄市前消防員徐國堯在職時，被消防局認定有浮報補休、虛偽病假、無故未參加訓練等多項違失，記了2支大過，依照「警察人員人事條例」規定核予免職。徐國堯質疑規定違憲，聲請大法官解釋，憲法法庭29日召開言詞辯論。

    2014年間，消防局認定徐國堯有虛偽病假、常年無故未參加訓練、浮報補休、兼職、濫告等違失，記了2支大過、6支小過跟6支申誡，功過相抵後達到兩大過門檻，在還沒核定年終考績年就依「警察人員人事條例」免職。

    徐國堯不服，主張「公務人員考績法」規定要全年度兩大過，考績評列丁等，才能免職，但「警察人員人事條例」卻指只要兩大過，無須等到年底功過相抵，就可逕予免職。他認為，警消的免職規定與一般公務員不同，違反憲法平等原則，侵害人民服公職權。

    徐國堯又認為，基於「懲戒一元化」原則，免職的懲戒權應為司法院所掌管，而非行政機關，相關規定賦予行政長官免職權，已屬違憲。

    由於本案的性質與公務員考績丁等案可否行政免職雷同，故憲法法庭決定把兩案的言詞辯論庭安排在同一天，上午審理考績丁等免職案，下午審理警消兩大過可否逕予免職案。也因事涉考試權、行政權與司法權的界線，兼任大法官的司法院長許宗力、副院長蔡烱燉迴避，由最資深的大法官黃虹霞擔任審判長。

    聲請釋憲的前消防員徐國堯出席憲法法庭。（記者廖振輝攝）

    聲請釋憲的前消防員徐國堯出席憲法法庭。（記者廖振輝攝）

    憲法法庭29日召開「徐國堯免職案」進行言詞辯論，關係機關代表內政部長徐國勇（前）、警政署長陳家欽（後）出席。（記者廖振輝攝）

    憲法法庭29日召開「徐國堯免職案」進行言詞辯論，關係機關代表內政部長徐國勇（前）、警政署長陳家欽（後）出席。（記者廖振輝攝）

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