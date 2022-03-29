翁不忍妻中風臥床30年摀住口鼻窒息 律師請求補充鑑定求減刑

70歲蔡姓男子2年前下手悶死臥病30年的結髮妻子，今至台北地院開庭全認罪。（記者張文川攝）

2022/03/29 15:16

〔記者張文川／台北報導〕台北市70歲蔡姓老翁，不忍中風30多年的髮妻長期臥病在床，前年9月妻子發燒住院不適呻吟時，他突然動念幫妻子「解脫」，以塑膠袋罩頭並徒手摀住妻子口鼻致窒息，回過神後驚覺釀成大錯，哭著向醫護求助，妻子急救5天不治；台北地院今開庭，蔡翁全認罪，律師主張精神鑑定報告有缺漏，未考量蔡翁有中度輕生可能性，也未呈現蔡翁犯案時的精神痛苦程度，請求補充鑑定，檢察官也建議律師傳喚2護士調查有無構成自首。

蔡妻中風7次，臥床30多年，蔡翁長期和外籍看護輪流照顧重病妻子，蔡翁認罪並稱妻子和他都過得很艱辛，他不忍病妻從年輕生病到老，才想讓妻子早日解脫。

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蔡妻前年8月發燒至台北長庚醫院住院，9月5日晚上8點多，蔡男不忍見妻子疼痛哀嚎，且手腳血管因長期注射而硬化，打針時常噴血，他不堪長期照護病妻的壓力，心力交瘁下竟摀住妻子的口鼻，意圖了結妻子生命，下手數秒後恢復理智，妻子已奄奄一息，他跑到護理站求救哭喊：「對不起！我太太解脫了，死了！」蔡妻於搶救5天後仍回天乏術。

北院今日開庭，蔡翁由兒子陪同出庭，他全盤認罪，沒有爭執。辯護律師認為，精神鑑定報告雖已出爐，但未能呈現蔡翁犯案時的精神痛苦程度，蔡翁有中度輕生可能，且須服安眠藥才能入睡，由於長年忙於照顧妻子而無暇求診，鑑定內容有所缺漏，請求補充鑑定，並傳喚外籍看護做證，以助判斷其犯案時精神狀態是否達減刑條件。

蒞庭檢察官認為這是人倫悲劇，提醒律師注意蔡男犯後隨即主動告知護士，是否符合自首；律師聲請傳喚在場2護士作證。

法官請律師近日遞狀陳報訪查資料，主要爭點在於是否適用減刑與自首規定，定5月31日再開庭。

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