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    網友嗆炸台灣基進高雄黨部 警方主動偵辦

    暱稱「王xx」網友嗆炸台灣基進高雄黨部，因危害公眾屬公訴罪，警方得知主動偵辦，並加強巡邏維安。（擷取自網路）

    暱稱「王xx」網友嗆炸台灣基進高雄黨部，因危害公眾屬公訴罪，警方得知主動偵辦，並加強巡邏維安。（擷取自網路）

    2022/03/29 13:55

    〔記者黃良傑／高雄報導〕台灣基進黨主席陳奕齊於臉書粉專收到網友死亡威脅，聲稱「一定炸會（疑毀錯字）你高雄黨部」，還辱罵「廢物」，陳奕齊今赴雄檢按鈴申告，控王姓網友恐嚇、公然侮辱等，高市警方表示之前未接獲台灣基進黨報案，也未接獲任何舉報，今午得知黨部向檢方提告，由於恐嚇危害公眾罪屬公訴，轄區分局及刑大立即組專案啟動偵辦。

    台灣基進黨高雄黨部在三民區，轄區分局已加強巡邏巡守，並等待雄檢分案指揮偵辦，警方也鎖定了嗆聲攻擊的臉書，不過，懷疑該網友可能用假帳號留言嗆聲、恐嚇，將調該恐嚇者的IP位址。

    據了解，遭指控的王姓網友於3月中旬，就多次傳訊陳奕齊稱「我們會和統促黨的總裁張先生商討兩岸統一事宜」、「支持國民黨完成國家統一，是我們藍營選民最終的願望」還稱「廢物。（雞照）進黨。一定炸會（疑贅字）高雄黨部」、「台獨1450都是怕死垃圾」、「我一定給你一槍。有的是兄弟」。

    陳奕齊說，自己在兩週前收到這串恐嚇文字，不只說要「把台獨一槍嘣」、「炸高雄黨部」，由於對方頻頻提到統促黨、統一台灣等字眼，他決定今天前往雄檢提告，並嗆聲要替台灣抓出中共同路人。

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