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    印尼看護想回國竟拿刀割8旬阿嬤脖子 被判刑要坐牢後驅逐出境

    判決示意圖。

    判決示意圖。

    2022/03/29 12:39

    〔記者楊國文／台北報導〕31歲印尼籍女看護普琪，受雇在宜蘭縣冬山鄉負責照護81歲吳姓阿嬤，普琪認為雇主不讓她休假，她想回國向阿嬤索取護照、機票未果，情緒激動下拿水果刀將阿嬤壓制在床，往脖子上割劃，造成阿嬤脖子有9公分撕裂傷，被檢方依殺人未遂罪起訴；高等法院維持一審判決，今依傷害罪將普琪判刑1年，執行完畢後驅逐出境，還可上訴。

    普琪（PUJI LESTARI）自2021年5月12日起到吳姓阿嬤家，照顧她的生活起居。不久，普琪認為雇主不讓她放假，想回到印尼，但她的護照和機票錢遭吳姓阿嬤扣留，竟心生不滿，2021年8月8日凌晨，普琪向吳姓阿嬤要求拿回機票錢和護照，打算回去印尼，但阿嬤說不在她那裡，普琪怒不可抑，到廚房找水果刀，再返回阿嬤房間，持刀在阿嬤面前揮舞，再將阿嬤推倒在房間床上，持刀往她的脖子上割劃，造成長達9公分的傷口，再將阿嬤拴回輪椅上，推阿嬤至隔壁房間找標票錢和護照。

    受傷的阿嬤告訴普琪，鑰匙在兒子處，普琪遂呼叫在2樓房內的兒子，當吳姓阿嬤的兒子到場見到阿嬤受傷，驚呼「妳怎麼能這樣」，立刻報警。阿嬤送醫後，其脖子傷口達9公分長，其中3公分的傷口較深，其他為較淺的撕裂傷，共縫合14針，幸無生命危險，檢方認定普琪以刀朝阿嬤頸部割劃，並恐嚇要殺死她，依殺人未遂罪嫌起訴普琪。

    審理時，普琪坦承有傷害阿嬤，原因為雇主不給特休，他想要護照跟錢回國，雇主也不給，才拿出水果刀恐嚇，沒有殺人意圖。

    宜蘭地院認為，普琪持鋒利水果刀，若有殺害吳姓阿嬤的犯意，當可輕而易舉的刺穿阿嬤頸部，導致阿嬤死亡，但她傷害阿嬤後，還推著阿嬤坐的輪椅至其它房間找護照，應認定僅有傷害的犯意，審酌她犯後坦承犯行，依傷害罪判1年徒刑，執行完畢後驅逐出境。

    全案上訴後，高等法院認定普琪涉犯傷害罪，今駁回上訴，即維持1年徒刑。

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