又是回頭槍打中幹員 負傷壓制車手頭破獲兵工廠

新北警淡水分局偵查隊緝捕車手頭陳峰嘉，小隊長李宥賢遭陳嫌回馬槍射傷右小腿仍負傷逮人，事後才送醫；警方在陳嫌藏身處起獲長短槍、數百發子彈、改造工具，儼然一座小型兵工場。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/29 12:29

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警淡水分局代理小隊長李宥賢帶隊拘提車手頭陳峰嘉，出示拘票對方掏槍回馬槍射擊幹員，李宥賢及時閃躲，發覺右小腿負傷仍奮勇壓制陳嫌後，才讓同事叫救護車送醫，幸貫穿未傷及骨頭，沒有生命危險，警方事後更在陳嫌住處起出長短槍、數百發子彈、改造工具，儼然是座小型兵工廠，全案依法送辦；新北市警察局長黃宗仁、分局長黃南山到醫院慰問，新北市長侯友宜、警政署長陳家欽也致電關切受傷勇警。

李宥賢感謝長官等關心，他表示，當時知道歹徒恐持槍不敢緊追，掏槍與同事追捕陳嫌，見他作勢掏槍，刻意放慢找掩蔽物，所幸沒遭射中要害，當時只想緝捕嫌犯，壓制後才感覺到疼痛，才放心交給同事後續處理。

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警方調查，42歲陳峰嘉涉嫌詐欺集團案，在集團中操縱臨櫃提領及ATM取款車手，淡水警方陸續查獲該集團5名車手到案，因主嫌陳峰嘉個性機警狡猾，行蹤遍及雙北地區難以掌握，警方跟蒐數月發現藏匿林口區，28日見時機成熟，淡水警分局偵查隊代理小隊長李宥賢等6名員警持拘票及搜索票到林口區文化一路社區地下室埋伏。

眾警見陳嫌開車返家，上前表明身分欲拘提時，陳嫌抗拒拘捕，逃亡時從腰間掏槍，回馬槍朝員警開槍，導致李宥賢右小腿中彈，但李員見機不可失，仍負傷與同事合力壓制逮捕陳嫌才送醫，侯友宜及陳家欽獲悉後撥打電話慰問，另警察局長黃宗仁立即前往探視及感謝同仁英勇奮不顧身逮嫌，為社會治安所做的努力；李員經送醫縫合傷口後，已於深夜返家休養。

警方後續搜索陳嫌車輛及住處，再查獲短槍2支、制式狙擊長槍、衝鋒槍各1支及數百發子彈，更在屋內發現小型車床、改造槍身與各式改造槍枝工具一批，另查扣不法所得10萬餘元，全案依殺人未遂、槍砲及詐欺等罪嫌移送偵辦，並持續追查槍枝來源與擴大溯源偵辦詐欺集團。

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