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    首頁　>　社會

    高雄林園警擴大臨檢特定場所 一晚舉發違規5件、勸導26人

    林園分局、衛生局共組稽查小組，查察轄內防疫措施。（林園分局提供）

    林園分局、衛生局共組稽查小組，查察轄內防疫措施。（林園分局提供）

    2022/03/29 11:35

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕中央疫情指揮中心加嚴八大行業防疫規定，高雄林園分局昨天起規劃一星期擴大臨檢，首日舉發違規5件、勸導26人，違規者依法裁罰3000元到15000元不等。

    林園分局會同高市衛生局共組稽查小組，由分局長張泰賓親自帶隊，動用警力22名，昨天夜間起針對轄內特定娛樂場所實施擴大防疫臨檢，稽查重點包括店家是否落實實聯制，進出顧客、店內所有從業人員有無完成接種3劑疫苗並出示證明。

    林園分局表示，業者及顧客都相當配合稽查，28日共稽查業者26家，舉發KTV、小吃部違反實聯制2件5人，依違反傳染病防治法裁罰3000元到15000元不等；另勸導未攜帶黃卡出示接種證明消費者及從業人員26人。

    中央流行疫情指揮中心27日宣布最新防疫措施，公告特定娛樂場所營業場所，如歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部酒家酒吧酒店、理容院及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）等場所從業人員必須每周篩檢；顧客必須打滿3劑疫苗才能進入消費，而且不只有顧客，連所有工作人員、從業人員應接種疫苗2劑且滿14天，第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。

    林園警方針對轄內娛樂場所擴大臨檢。（林園分局提供）

    林園警方針對轄內娛樂場所擴大臨檢。（林園分局提供）

    林園分局長張泰賓（前中）帶隊稽查娛樂場所。（林園分局提供）

    林園分局長張泰賓（前中）帶隊稽查娛樂場所。（林園分局提供）

    林園警方28日起擴大臨檢長達一星期。（林園分局提供）

    林園警方28日起擴大臨檢長達一星期。（林園分局提供）

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