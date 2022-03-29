沒穿內褲強拉6歲女童摸雞雞 語療師判刑3年定讞

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2022/03/29 11:31

〔記者張文川／台北報導〕新北市27歲王姓語言治療師，3年前趁幫語言發展遲緩的6歲女童進行治療機會，2度強拉女童的手撫摸他生殖器，「王老師沒有內褲、直接看到小雞雞」，一審新北地院認定王男為滿足性慾對女童猥褻，犯後態度不佳，且未道歉和解，依對未滿14歲者強制猥褻罪判刑3年4月，二審高等法院考量他改口認罪並賠償40萬元和解，改判3年，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，女童因語言發展遲緩，2018年10月起到王男任職的診所長期治療，隔年8月14日下午再次獨處診療時，王男在診療室於1分鐘內，2度以右手強拉女童的左手，去觸摸他的生殖器，強行猥褻女童。事後女童母親得知後，向新北婦幼警察隊報案提告。

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女童指控：「王老師脫褲子抓我的手去摸他的雞雞，然後他沒有洗手」、「王老師沒有內褲、直接看到小雞雞」、「他自己有摸自己的小雞雞」。法院審理時，王男辯稱沒有拉女童的手摸他下體，拉她的手是要「維持注意力」，這是他的治療手法。

一審法官認為，女童前後證詞皆一致，且與王男並無冤仇，沒有杜撰陷害王男於罪的動機，勘驗現場監視器畫面也發現，王男有將衣褲鬆開，拉女童的手撫摸他下體，未見王男使用教具、文件，排除是進行語言治療的常規方法，不採信辯詞，判處3年4月徒刑。

二審時王男改口認罪，坦認犯行，合議庭認為他尚有悔悟，且與被害人達成40萬和解，改判刑3年；最高法院認為量刑適中，駁回上訴定讞。

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