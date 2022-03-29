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    首頁　>　社會

    未打3劑上酒店被查 酒客求情：太誇張了沒看到新聞

    台中市第二分局到轄內酒店防疫臨檢。（警方提供）

    台中市第二分局到轄內酒店防疫臨檢。（警方提供）

    2022/03/29 11:21

    〔記者許國楨／台中報導〕中央流行疫情指揮中心27日宣布，八大行業即起客人要打滿3劑疫苗才能入場，台中市警局當日立即防疫臨檢，計查獲18起違規案件，其中最扯的是，有酒客見臨檢還振振有詞求情說，「太誇張了根本沒看到新聞」，顯對疫情復燃漠不關心，警方除勸導立即離場，並將函送市府開罰。

    中央流行疫情指揮中心宣布，八大行業從業人員必須接種第二劑疫苗且滿14天才能提供服務，如第二劑施打滿3個月者則必須施打第三劑、進入場所顧客也必須提供接種3劑疫苗證明，嚴格落實人流總量管制、實聯制與個人健康檢測等防疫措施。

    台中市警局因應指揮中心新規，當日深夜規畫前往八大行業臨檢，針對87處特定營業處所，查獲違反自主管理規定者1件1人、實聯制1件1人、顧客未打滿3劑疫苗者16件16人，市府昨也公布罰則，若有違者，可依據傳染病防治法第70條第1項規定，處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，呼籲業者應嚴格管控進入場所的消費者及工作人員符合防疫規定。

    其中第二分局當晚到轄內某酒店防疫臨檢時，一口氣查獲9名客人未施打3劑疫苗即入內消費，有酒客只打了兩劑頻哀號，「一星期只喝一次，就這麼巧被查到」，也有酒客求情說「太誇張了根本沒看到新聞」，顯對疫情復燃漠不關心，警方除勸導立即離場，並蒐集現場相關事證，將依照傳染病防治法移請市府經濟發展局裁罰。

    第二分局分局長陳家銘表示，政府目前針對部分休閒娛樂場所是有條件開放，而非全面解封，業者應自律遵守相關防疫管理措施指引，切勿心存僥倖使防疫工作功虧一簣，警方也將持續規劃警力加強查察，呼籲民眾若有發現違規營業情形，主動向相關主管機關通報，共同維護祥和安全的社會。

    二分局當晚共查獲9名酒客未施打3劑疫苗即入內消費。（警方提供）

    二分局當晚共查獲9名酒客未施打3劑疫苗即入內消費。（警方提供）

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