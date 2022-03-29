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    首頁　>　社會

    「丁子戶」公務員免職釋憲案 司法院長副院長迴避

    公務員考績丁等免職案，司法院正副首長迴避，共13名大法官出席。（記者吳政峰攝）

    公務員考績丁等免職案，司法院正副首長迴避，共13名大法官出席。（記者吳政峰攝）

    2022/03/29 10:58

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名林姓消防員偷拍跟女友的分手砲，又竊取同袍現金，被基隆市消防局核予考績丁等，依「公務人員考績法」規定免職。林男興訟保工作，承審的台北高等行政法院第五庭質疑行政機關無權免職，聲請釋憲。憲法法庭29日召開言詞辯論，兼任大法官的司法院長許宗力、副院長蔡烱燉迴避，改由資深大法官黃虹霞擔任審判長。

    公務員年度考績被打為丁等，依照「公務人員考績法」規定，行政機關可直接核予免職，具有即時性，無須進到司法院的懲戒法院，進行曠日廢時的訴訟，減少不適任公務員在打官司期間續留公家機關，成為「丁子戶」的機會。

    林姓消防員觸犯妨害秘密、竊盜等罪，除了被判刑，還被消防局核予考績丁等，直接免職。林男不服，興訟保工作，承審的北高行第五庭認為，憲法第77條規定「法院為國家最高司法機關，掌理民事、刑事、行政訴訟之審判及公務員之懲戒」，基於懲戒一元化原則，免職處分應交給司法院，而非行政機關。

    第五庭說明，公務人員考績法規定考績丁等予以行政免職，性質上屬於實質懲戒處分，侵害司法權享有的懲戒權；且免職涉及公務員身分的剝奪，應由司法權處理，以免侵害人民的服公職權。

    由於釋憲爭點涉及考試權、行政權與司法權之間的權限爭議，許宗力與蔡烱燉主動聲請迴避，審判長由最資深的黃虹霞擔任，29日召開言詞辯論，扣除許、蔡2人，共有13名大法官出席。

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