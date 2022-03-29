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    挨一槍拿魚刀反殺「安平皇帝」 男子一舉動逆轉判無罪

    案發後警方拉起封鎖線。（資料照，記者王捷攝）

    案發後警方拉起封鎖線。（資料照，記者王捷攝）

    2022/03/29 11:20

    〔記者王捷／台南報導〕2016年7月底自稱「安平皇帝」的台南市漁光里前里長李茂松與男子黃亭皓口角，李茂松拿出改造手槍，黃亭皓中槍後摸到身邊一把魚刀，4刀反殺李茂松，歷審都認為黃亭皓防衛過當，判處1年4個月徒刑，上訴最高院後發回高分院更審，這次法官採信目擊者證詞，認為黃亭皓非主動挑釁，忍槍傷刺傷李後，還上前幫李止血，因此逆轉判無罪。

    提到李茂松，有些警察會用台語叫他「茂松」或謔稱他「皇帝」，因為當時一些江湖糾紛都與他有關，直到當選里長還自稱是「安平皇帝」，2016年7月31日當天假日，當地的居民習慣會約在漁光橋下的釣具店前小酌、聚會，席間李茂松也約了人在釣具店喝酒，席間看見黃亭皓，想到先前房產租界問題，與黃有些糾紛，當日兩人又為這件事口角，李茂松回家拿了改造手槍，當天晚上9點多又回到釣具店來尋仇。

    李茂松先用槍托打了黃亭皓的頭，接著發生拉扯，這時黃亭皓的左手臂中彈，他隨手摸了地上一把魚刀，就往李茂松身上刺了4刀，傷勢集中在腹、胸，送往醫院急救時，李茂松已經呈現休克，送醫後僅4天就傷重不治。

    2017年一審時，法官認為黃亭皓雖然是正當防衛，但防衛過當，所以判處1年4個月徒刑，2020年全案到了二審，高分院以殺人罪判黃1年8個月徒刑，黃亭皓不服，上訴最高法院，最高法院撤銷原判決，發回南高院。

    南高院更一審採信目擊者證詞，認為在黃亭皓見李茂松倒地時，並沒有給李茂松最後一擊，還幫李茂松止血，所以今天逆轉判無罪。

    釣具行內、外都有一些桌椅，當地人習慣到此處小酌、吃一點東西聚會。（資料照，記者王捷攝）

    釣具行內、外都有一些桌椅，當地人習慣到此處小酌、吃一點東西聚會。（資料照，記者王捷攝）

    李茂松命案地點就在漁光島入口附近的釣具行，當時兩人扭打劇烈，地上可以看到點點血跡。（資料照，記者王捷攝）

    李茂松命案地點就在漁光島入口附近的釣具行，當時兩人扭打劇烈，地上可以看到點點血跡。（資料照，記者王捷攝）

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