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    女兒不爽戀情被阻離家出走 老爸「真．放手不管」就分手了

    情境照

    情境照

    2022/03/29 10:55

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名剛滿18歲的女子交了男友，老爸認為她年紀還小，不應該太早交男友，父女倆吵翻後，女兒離家出走和謝姓男友同居，老爸氣得怒告謝男性侵，但被檢方查出是誣告，法官判老爸緩刑2年，而女兒這段不被祝福的戀情，也在老爸「真．放手不管」後，不到一個月就結束。

    判決指出，2020年4月，高雄這對父女為了交男友的問題大吵一架後，女兒憤而離家出走，期間也不跟家裡連絡，父親急的像熱鍋上的螞蟻四處找人，終於在女兒離家出走3個月後，在女兒謝姓男友家找到人，並親自前往男友家將女兒接回家。

    女兒平安回家後，父親愈想愈氣，自認智識尚淺且社會經驗不足，一定是被男友帶壞，於是他請不知情的友人幫忙寫訴狀，並逼女兒簽自白書，偽造謝男邀約女兒到他家作客，強逼女兒與其性交，女兒雖極力反抗，然因謝男身有刺青，人高馬大，女兒反抗不成被得逞。

    老爸又偽造謝男事後又威脅女兒不得對外張揚，否則將對家人不利，並逼迫女兒和他同居，否則將對就讀小學的妹妹不利。檢方偵查時，女兒當庭翻供，還說自己是被逼迫寫下自白書，強調自己和謝男是兩情相悅，雖發生過10次性行為，但都是自願的。

    檢方認為性侵罪證不足，處分謝男不起訴，並另行將誣告謝男的老爸起訴；高雄地院審理時，老爸坦承犯行， 法官考量他態度尚非至劣，且已獲謝男原諒，因此判徒刑4月、緩刑2年，並應向國庫支付新臺幣3萬元，及接受法治教育2場次。

    而女兒的這段剛萌芽就不被祝福的戀情，也在老爸被告後，老爸徹底放飛「不管了」的情況下，僅多維持一個月就分手了。

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