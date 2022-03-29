勇消陳志帆入祀忠烈祠 家屬：感覺很隨便

搶救彰化市喬友大樓火災不幸因公殉職的彰化縣消防局消防員陳志帆，今天入祀忠烈祠，典禮莊嚴肅穆。 （記者湯世名攝）

2022/03/29 10:49

〔記者湯世名／彰化報導〕搶救彰化市喬友大樓火災不幸因公殉職的彰化縣消防局消防員陳志帆，追晉分隊長並於今天入祀忠烈祠，典禮莊嚴肅穆，縣長王惠美感謝消防人員付出，縣府會加強高樓層的安檢，給縣民最安全的保障。不過陳志帆家屬不領情的說，入祀忠烈祠的儀式，感覺很隨便，縣府若真的重視，不要入祀結束就無疾而終，消防指揮層級也要訓練，「若指揮的頭沒有腦，底下的人也只是去送死而已」。

已故消防分隊長陳志帆入祀忠烈祠於今天上午舉行，恭送路線從縣府廣場起程，沿中山路北行，至八卦山牌樓右轉入東民街，沿東民街行經縣立美術館前廣場，進入忠烈祠，包括陳志帆家屬、消防局人員、軍警與各界機關、學校代表共上百人參與。縣長王惠美擔任主祭官，入祀安位儀式莊嚴肅穆。

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王惠美受訪表示，陳志帆入祀忠烈祠來表彰他的犧牲奉獻，縣府感謝警察與消防同仁努力付出，縣府責無旁貸，也會盤點各項軟硬體設備，來給警察與消防同仁最好的生命保障。

她說，喬友大樓經鑑定確定是危樓，縣府會主動拆遷，目前在設計中，完畢後會發包進行拆遷，目前已取得地主同意，他們也開始著手後續都更的籌備，希望透過這次事件，加強各個高樓層安全檢查，給縣民安全保障。喬友現址都更之後，相信彰化火車站前會有不同的面貌，縣府也做了很多檢討，包括公共安全、軟硬體設備與人員的訓練，目前要上網招標，若順利的話很快就會拆遷。

陳志帆家屬則說，入祀忠烈祠對家屬來說只是儀式，若對縣府來說也只是儀式的話，家屬會覺得很隨便，家屬站出來面對入祀，對家屬來說只是再揭傷痛。希望縣府持續重視消防設備與人員安全，不要只是入祀結束後就沒有了。彰化消防局消防指揮層級與基層的默契不足，加上彰化大樓不多，消防人員救災經驗也不足。消防局的訓練不是只有基層，上面指揮層級也要訓練。

這起震驚全國的重大火災發生於去年6月30日晚間，彰化市喬友大樓發生大火，7~9樓防疫旅館20多名檢疫的民眾受困，33歲的東區消防分隊員陳志帆等人背負空氣瓶搶進火場搜救，於9樓發現數名民眾，不料濃煙急竄阻斷來路，陳志帆奮不顧身就地安置民眾免於危難，致後續成功救出8人，不料自身未能及時撤離，空氣瓶氧氣耗盡英勇殉職。這場火災共釀4死22傷，大樓命運多舛。

搶救火災不幸因公殉職的消防員陳志帆今天入祀忠烈祠，家屬與各機關人員沿途恭送入祀。 （記者湯世名攝）

搶救火災不幸因公殉職的消防員陳志帆今天入祀忠烈祠，家屬與各機關人員沿途恭送入祀。（記者湯世名攝）

搶救彰化市喬友大樓火災不幸因公殉職的彰化縣消防局消防員陳志帆，今天入祀忠烈祠，典禮莊嚴肅穆。 （記者湯世名攝）

搶救彰化市喬友大樓火災不幸因公殉職的彰化縣消防局消防員陳志帆，今天入祀忠烈祠，彰化縣長王惠美擔任主祭官。 （記者湯世名攝）

搶救彰化市喬友大樓火災不幸因公殉職的彰化縣消防局消防員陳志帆，今天入祀忠烈祠，消防弟兄俯首默哀莊嚴肅穆。 （記者湯世名攝）

搶救彰化市喬友大樓火災不幸因公殉職的彰化縣消防局消防員陳志帆，今天入祀忠烈祠，典禮莊嚴肅穆。 （記者湯世名攝）

搶救彰化市喬友大樓火災不幸因公殉職的彰化縣消防局消防員陳志帆，今天入祀忠烈祠，彰化縣長王惠美（左）向家屬致意。 （記者湯世名攝）

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