七美傳出老翁輕生 凌天航空緊急後送搶救

七美搶救案，以陸空接手方式將患者送往三總澎湖分院。（凌天航空提供）

2022/03/29 10:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖七美離島今日凌晨傳出8旬老翁在家中輕生，一度失去生命跡象，緊急申請駐地直昇機後送澎湖本島三總澎湖分院，與時間賽跑搶命，一度還因天候不佳海空都無法馳援，所幸清晨順利後送。

凌天航空今日凌晨接獲衛生福利部空審中心下令，指稱七美衛生所一名年約80歲、男性患者，在家中輕生，經家屬發現通報消防局救護車到場搶救，送往七美衛生所進行急救，在衛生所內醫護人員給予CPR、電擊、給藥等急救措施，患者甦醒後又一度失去生命徵象，生命徵象非常不穩定，需將病患送至三總澎湖分院進行進一步治療。

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後送過程中備有航空用心電圖、電擊器、使用航空用定量空針幫浦，持續給予急救藥物維持患者生命徵象。直昇機在清晨5時42分澎湖起飛、5時58分七美落地、6時6分七美起飛、6時23分澎湖落地、6分40送達醫院。同時在七美及澎湖本島皆由澎湖縣政府消防局派車接駁，順利完成任務。

雖然最後順利完成後送任務，但今晨3時多通報時，因能見度不佳，加上七美外海風浪高達2公尺，不僅凌天無法執行任務，連澎湖海巡隊警艇也無法馳援，因此清晨天候狀況許可後，凌天立即出動馳援，與老天賽跑搶救寶貴性命。但清明佳節將屆！七美離島近來頻傳長者想不開事件，值得相關單位深入了解原因，給予適當的關懷與協助。

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凌晨因天候不佳無法出勤，凌天在天候許可後拂曉出動。（凌天航空提供）

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