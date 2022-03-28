黃士修稱導演李惠仁幫卡神找臨演挨告 獲判免賠

黃士修（見圖）在個人粉專PO文指導演李惠仁幫卡神楊蕙如找臨演，李自認名譽受損，向黃提告求償；北院審結，判黃免賠。（資料照）

2022/03/28 20:26

〔記者溫于德／台北報導〕核四公投領銜人黃士修於2019年前總統大選前，在個人臉書粉絲專頁「核能流言終結者」發文指，導演李惠仁幫卡神楊蕙如找臨時演員拍影片，李惠仁自認名譽受損，求償9萬多元。台北地院雖認黃未合理查證，但並未侵害李的名譽，判黃免賠；可上訴。

李惠仁主張，2019年12月15日，黃士修在「核能流言終結者」公開指他替楊蕙如拍名為「年輕人，你們還不出門投票嗎？」的影片，並發文指：「那支影片是導演李惠仁協力，臨演是他找來的」、「確實找到網路上有英派學生，在幫李惠仁導演持續招募年輕臨時演員的貼文」。

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李惠仁認為，黃士修意圖將他形塑成楊蕙如集團成員或具有緊密關係，導致社會大眾對他產生負面評價，故對黃求償9萬多元。

黃士修解釋，自己收到朋友爆料後確認有人幫李惠仁徵選臨演，符合爆料內容，才公布相關言論，另他將李惠仁的名字與楊蕙如並列但未侵害李惠仁的人格，否認賠償責任。

北院觀察黃士修的PO文，認為屬選舉廣告議題，與公眾事務相關；然而，消息來源人士雖到庭作證，但也是轉述另名友人的話，故認黃並未盡到合理查證，不過言論並未侵害李惠仁的名譽，判黃免賠。

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