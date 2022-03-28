酒駕加嚴新制31日上路 交通部：累犯一律公佈不打碼照片

交通部長王國材（中）主持今年一月份道安記者會記者。（記者陳心瑜攝）

2022/03/28 16:41

〔記者陳心瑜／台北報導〕酒駕加嚴規定將在3月31日施行，加重處罰、連坐處罰以及酒精鎖管理等，包括累犯可「不打碼」公佈姓名、照片和違規事實，交通部路政司專門委員李昭賢今天在交通部例行道安記者會說，雖然日前台南市公佈酒駕累犯照片有打馬賽克，但已經和各縣市政府溝通，正式上路一律「不打馬賽克」，累犯定義從2019年3月26日起算。

交通部長王國材說，酒駕是全民公敵，期待各縣市共同對酒駕防治多努力。

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王國材表示，今年1月酒駕事故死亡25人，較去年同期減少2人（-7.4%），酒駕事故死亡為歷年1月份最低。

李昭賢強調，這次新施行的道交條例35條，針對2019年3月26日起算十年內若有再犯的「酒駕累犯」，經裁處確認，就會由處罰機關（各縣市政府）公佈姓名、照片和違規事實，且不會打馬賽克。

另外，李昭賢說，包括酒駕拒測、初犯致人造成重傷或者死亡，採取吊扣牌照等措施，盼透過多管齊下減少酒駕不幸。

道安會統計加強酒駕防制執行情形，今年截至3月18日止，不同意易科罰金1020人；緩起訴處份依法戒酒癮治療97件；酒癮治療機構130家；申請酒癮治療補助1246人；縣市代駕業者全國有117家參與：1月服務2萬3749件、2月服務20592件、3月截至目前服務17899件；強制執行4185件。

立法院臨時會今年1月24日三讀通過「酒駕三法」，包括刑法修正案、道路交通管理處罰條例部分條文修正案等，行政院核定自今年3月31日起施行。

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