為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酒駕加嚴新制31日上路 交通部：累犯一律公佈不打碼照片

    交通部長王國材（中）主持今年一月份道安記者會記者。（記者陳心瑜攝）

    交通部長王國材（中）主持今年一月份道安記者會記者。（記者陳心瑜攝）

    2022/03/28 16:41

    〔記者陳心瑜／台北報導〕酒駕加嚴規定將在3月31日施行，加重處罰、連坐處罰以及酒精鎖管理等，包括累犯可「不打碼」公佈姓名、照片和違規事實，交通部路政司專門委員李昭賢今天在交通部例行道安記者會說，雖然日前台南市公佈酒駕累犯照片有打馬賽克，但已經和各縣市政府溝通，正式上路一律「不打馬賽克」，累犯定義從2019年3月26日起算。

    交通部長王國材說，酒駕是全民公敵，期待各縣市共同對酒駕防治多努力。

    王國材表示，今年1月酒駕事故死亡25人，較去年同期減少2人（-7.4%），酒駕事故死亡為歷年1月份最低。

    李昭賢強調，這次新施行的道交條例35條，針對2019年3月26日起算十年內若有再犯的「酒駕累犯」，經裁處確認，就會由處罰機關（各縣市政府）公佈姓名、照片和違規事實，且不會打馬賽克。

    另外，李昭賢說，包括酒駕拒測、初犯致人造成重傷或者死亡，採取吊扣牌照等措施，盼透過多管齊下減少酒駕不幸。

    道安會統計加強酒駕防制執行情形，今年截至3月18日止，不同意易科罰金1020人；緩起訴處份依法戒酒癮治療97件；酒癮治療機構130家；申請酒癮治療補助1246人；縣市代駕業者全國有117家參與：1月服務2萬3749件、2月服務20592件、3月截至目前服務17899件；強制執行4185件。

    立法院臨時會今年1月24日三讀通過「酒駕三法」，包括刑法修正案、道路交通管理處罰條例部分條文修正案等，行政院核定自今年3月31日起施行。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    海巡署隊員屢次酒駕 被判休職6月
    2022/03/25 18:08

    海巡署隊員屢次酒駕 被判休職6月
    酒駕犯坐牢接受戒癮課程 不喝酒身體越來越健康
    2022/03/23 20:52

    酒駕犯坐牢接受戒癮課程 不喝酒身體越來越健康

    它在人體效果驚人 連美國軍隊也使用！
    8度酒駕男這次慘了 法官要他直接入獄
    2022/03/21 12:14

    8度酒駕男這次慘了 法官要他直接入獄
    公布累犯姓名、強制裝酒精鎖／酒駕加重處罰 3月31日上路
    2022/03/10 05:30

    公布累犯姓名、強制裝酒精鎖／酒駕加重處罰 3月31日上路

    一樓庭院宅正夯 立馬跟上
    酒駕易科罰金、假釋 即起從嚴
    2022/01/07 05:30

    酒駕易科罰金、假釋 即起從嚴
    酒駕新制 再犯害命可判無期
    2020/02/12 05:30

    酒駕新制 再犯害命可判無期
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播