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    首頁　>　社會

    差一公分刺到心臟 男借不到電話拿武士刀猛砍加油員

    徐男闖進加油站辦公室，持刀砍殺蕭男，幸好被制伏。（記者吳昇儒翻攝）

    徐男闖進加油站辦公室，持刀砍殺蕭男，幸好被制伏。（記者吳昇儒翻攝）

    2022/03/28 15:43

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子徐志強去年2月21日上午酒後，開車到新北市瑞芳區某加油站內，向蕭姓加油員借電話遭拒，兩人發生爭執。過程中，徐男竟拿出側背包內的武士刀，朝蕭男砍殺，僅差1公分就刺中心臟，所幸被蕭男同事及時攔阻。基隆地院審結，依重傷害未遂罪判處徐有期徒刑2年10月。

    徐男向法官指稱，案發當時因為蕭男態度不好，所以才會揮刀嚇人，後來看見陳姓員工向前攔阻，發現他的父親在地方上小有名氣，自己若沒有繼續攻擊，事後被傳出去，會很沒有面子。

    徐男的律師則稱，被告與蕭男並無冤仇，只是因為酒後發生口角，才會舉刀恐嚇，且第二次舉刀時，已被陳姓員工阻攔，且案發當時徐男是右反手持刀，很難使勁用力刺或砍，而非雙手舉高武士刀揮砍，可知被告並無殺人、重傷害犯意。

    蕭男則法官指稱，當時徐男態度非常不好，還丟錢在桌上，嗆「恁爸有錢」，兩人才會發生口角，沒想到對方卻從側背包內拿出武士刀，朝自己的心臟刺過來，差一公分就刺中了，還好有陳姓同事幫忙拉住他。

    法官調查，徐男拿出武士刀後，反手持刀、刀尖朝下，由上往下揮向蕭男，過程中被陳男及時攔阻，而蕭男則向右側下側彎身閃躲，且出手阻擋，最後武士刀柄落在蕭男肩上，刀刃則從左肩延伸至其右腿，幸運避開要害；蕭、陳二人再將徐男壓制在牆角，合力制伏。

    法官請蕭男當庭演示案發過程，且與監視器畫面做比對，發現蕭男經過閃避、阻擋才成功讓武士刀柄落在其肩上，可見徐男當時揮刀之猛烈，刺砍的位置，均在蕭男的左側脖頸，落刀位置靠近心臟及頸動脈，可見並非隨意揮舞恐嚇蕭男。

    法官認定，徐男觸犯重傷害未遂罪，判處有期徒刑2年10月；另非法持有刀械部份，則依法判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

    徐男犯案的武士刀遺留在現場。（記者吳昇儒翻攝）

    徐男犯案的武士刀遺留在現場。（記者吳昇儒翻攝）

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