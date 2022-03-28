台中東區驚傳危樓傾塌 磚塊砸毀房前停放1輛轎車

台中東區驚傳危樓傾塌，砸毀一輛轎車。（民眾提供）

2022/03/28 14:20

首次上稿 13:23

更新時間 14:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區一棟兩層樓高老舊危樓，今天中午驚傳傾塌事故，大量從天而降的磚塊剛好砸在一輛停放路旁的自小客上，導致自小客幾乎全毀，現場一片狼籍，令人怵目驚心，所幸當時在2樓的住戶被引導及時脫困，未受傷，至於崩塌原因還要進一步調查。

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這起意外發生在中午12點多，地點在台中市東區大公街，崩塌的是一棟2層樓磚造、屋頂鐵皮搭蓋的老舊透天厝民宅，目前還有一名70歲的王姓住戶獨住，他說意外發生前先聽到一些聲響，接著查看才驚覺是二樓牆壁、地板崩塌，整棟建築也嚴重龜裂、傾斜，王男停在住處前的自小客車也被大量崩落的磚塊壓毀，所幸未造成人員傷亡。

台中市消防局則在接獲報案後出動信義、大誠及國光分隊消防車8輛、救護車2輛、人員35名，由信義分隊小隊長楊鈞傑帶隊前往，警方也到場拉起封鎖線並進行交通管制。

王男隨後由消防隊員引導至戶外安全處，現場確認無人員受困及受傷，初步研判因連日下雨，磚塊吸收太多水分無法承受重量才造成崩塌，但確實的塌陷原因仍需進一步調查。

警、消獲報趕往立即拉起封鎖線並進行交通管制。（民眾提供）

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