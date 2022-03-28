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    已婚中研院前所長助女助理詐薪資4萬 雙雙認罪獲緩起訴

    前中研院經濟研究所所長簡錦漢（見圖）助謝姓女助理詐領薪資，因2人認罪，雙雙獲緩起訴。（資料照）

    前中研院經濟研究所所長簡錦漢（見圖）助謝姓女助理詐領薪資，因2人認罪，雙雙獲緩起訴。（資料照）

    2022/03/28 13:47

    〔記者溫于德／台北報導〕時任中研院經濟研究所所長簡錦漢明知謝姓女助理與他出國旅遊，並非公務行程，謝女竟不實申報公假，再由簡男准予公假，使謝女詐得曠職薪資共4萬多元，士林地檢署認定2人涉犯使公務員登載不實罪、詐欺取財罪，但考量2人認罪，謝女也已繳回溢領薪資，均給予緩起訴。

    事實上，簡男、陳女曾爆出外遇風波，簡妻指控，2人自2019年5月起曾一同出國多達8次，並互稱「老公、老婆」，已破壞她的婚姻圓滿及幸福，謝女甚至慫恿簡男提起離婚訴訟，故求償100萬元，謝女雖堅稱與簡男單純是同事關係，但未獲法院採信，判謝女應賠償簡妻60萬元，謝女另因未繳上訴費，遭駁回上訴。

    緩起訴指出，簡男自2013年8月10日至2019年8月9日止擔任中研院經濟所所長，2020年8月10日回任該所研究員至今；謝女則自2016年3月16日至2021年5月31日，先後與中研院經濟所、統計所簽約擔任約聘助理，專責處理簡男所交辦的事務。

    然而，2人明知謝女於2019年4月至11月間是與簡男搭機出國旅遊，不屬於公務行程，竟透過謝女不實申報公假，再由簡男准予公假，使謝女詐得28日曠職薪資共4萬多元。

    士檢偵查期間，2人認罪，謝女也繳回溢領薪資，故2人雖涉犯使公務員登載不實罪、詐欺取財罪，但獲緩起訴，2人另要分別繳給士檢指定的公益團體或地方自治團體5萬元，並參加法治教育合計20小時。

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