擺「山林涼」、「草枝擺」看板辱鄰 二審逆轉判賠

橋頭地方法院。（記者蔡清華攝）

2022/03/28 12:43

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一處社區住戶，與鄰因停車糾紛起嫌隙，陳姓住戶在5樓後陽台擺放寫有「山林涼」、「草枝擺」對聯紙板辱鄰，遭鄰居告上法院求償20萬元，一審法官認為看不出所載文字之意義駁回告訴，二審法官則採認是閩南語髒話之諧音，逆轉判陳姓住戶需賠償10萬元，全案確定。

判決指出，高雄市一處社區鄰居，兩造前因停車糾紛有隙，陳姓住戶竟先後於前年10月3日在原告住處門口之社區走道上，對門口監視器比中指，去年2月6日再度對監視器比手指。

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原告並指控，去年2月12日陳姓住戶5樓後陽台處放置載有「凸桃山中山林涼，鼠真吱百草枝擺」文字之看板，影射、辱罵原告意圖明顯，讓原告深感屈辱、難堪，呈現焦慮、失眠狀態，求償20萬元。

橋頭地院簡易庭一審法官認為，被告對監視器比中指，無法認定有其他人看到或知悉被告之行為，尚難認定原告的社會評價因而遭到貶損，「凸桃山中山林涼，鼠真吱百草枝擺」文字之看板，客觀上難以讓一般人認知到看板是否指涉特定對象，也無法理解看板所載文字之意義，駁回告訴。

原告不服上訴二審，二審法官則認為，對特定住戶之監視器比中指，足讓一般人認知是在侮辱設置監視器之住家主人，對於被告裝設之紙板文字，二審法官則認為，「凸桃」、「鼠真」影射身分明顯，因原告夫婦確有禿頭特徵及名字諧音，而「山林涼」、「草枝擺」，則為閩南語中罵人髒話之諧音，逆轉判陳男敗訴。需對原告夫婦各賠5萬元，並拆除紙板。

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