康友案幕後》證交法重犯近8成刑期低於3年 查扣資產比應沒收少百億元

台北地檢署日前起訴前生技股王康友-KY掏空案，相關被告起訴一覽表。（資料照）

2022/03/28 11:18

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〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署日前起訴前生技股王康友-KY掏空案，建請法院沒收不法所得多達201億餘元，讓不少被害人心中燃起一線希望；但此案只查扣約5千多萬元，凸顯追徵證券交易法等財產犯罪不法所得的難處；檢察機關統計，近10年來的證交法重大經濟犯罪案件，近8成被告刑期在3年以下，且法院裁定應沒收的資產遠超出查扣金額，差額已達百億元。

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法務部統計，自2012年開始至2021年為止，各地檢署偵辦違反證交法相關案件，累計有126案查扣到不法所得，金額合計25億8189餘萬元，平均每案查扣的資產約2049萬元。

不過，同一時期，經法院裁定確定應沒收不法所得的案件，卻有319件，累計應沒收的金額高達126億1190餘萬元，換算每案應沒收或追徵的金額約3954萬元，幾乎是已查扣金額的兩倍，要如數追回被害人的款項，如同不可能的任務。

也因此，負責涉訟企業財報簽證的會計師，當初若未善盡核實及完整揭露財報義務，便可能成為被連帶求償的對象；以康友案為例，涉案高層當初造假財報來台證券詐欺、炒股，會計師施景彬及江明南只因私交即信任康友高層，未核實財報，直到發現被騙才終止委任，卻沒對不實財報採取適當行動，2人不僅被依證交法起訴，也害自己及所屬的會計師事務所，成為證券投資人及期貨交易人保護中心連帶求償的對象。

此外，檢方偵辦證交法相關案件時，相較一般刑案，不僅犯罪所得較高、被害人數也較多，須投入更多時間與人力辦案，近10年來統計，偵辦證交法案件所需日數，每案平均耗時168.7日，如再牽涉重大經濟犯罪，每案更需耗時197.2日方能偵結，一般刑案平均只需115.3日即可結案。

然而，檢方費盡千辛萬苦結案後，判決結果卻難以盡如人意，近10年因違反證交法案件被判有罪確定的被告，共1791人；這當中的547人，即有將近3分之1的有罪定讞被告，其犯行另牽涉到重大經濟犯罪。不過，這547人之中，近8成的刑期在3年以下，與觸犯輕罪無異，3年以上徒刑定讞者只占百分之20.8。

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