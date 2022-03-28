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    找傳播妹陪吸毒趁機性侵 還說「妳叫床的聲音像小孩」

    胡男性侵傳播妹，爽玩後還說「你叫床的聲音像小孩」，法院依乘機性交罪判他4年10月徒刑，另要賠償45萬元。（情境照）

    胡男性侵傳播妹，爽玩後還說「你叫床的聲音像小孩」，法院依乘機性交罪判他4年10月徒刑，另要賠償45萬元。（情境照）

    2022/03/28 09:54

    〔記者溫于德／台北報導〕胡男4年前找找傳播妹至旅館陪伴吸毒5小時，利用傳播妹施用毒品咖啡包後，藥效發作昏睡時性侵，他爽完還稱：「妳叫床的聲音像小孩」，台北地院刑庭依乘機性交罪判他4年10月徒刑，已上訴高等法院；北院民庭近日再判他應賠償45萬元，可上訴。

    判決指，2018年9月22日下午，胡男聯繫傳播公司找派遣傳播妹陪伴5小時，傳播妹到他指定的旅館，2人聊天過程中，他提供混有新興毒品的毒咖啡包供傳播妹飲用，藥效發作後，傳播妹開始胡言亂語、意識不清，之後陷入昏睡，他藉機性侵得逞。

    傳播妹隔天凌晨醒來見自己衣衫不整，胡男還說：「妳叫床的聲音像小孩」，傳播妹此時才知被性侵，離開旅館後赴醫院採證驗傷，報案提告。檢方事後依本刑最低7年以上的利用藥物迷姦的加重強制性交罪將他起訴。

    胡男到案後供稱，他起初就向傳播公司表明要找女生陪他吃毒咖包，本案傳播妹玩遊戲時情緒很嗨，並自願與他發生性行為。但傳播妹主張自己已經「斷片」，根本不記得性交過程，醒來後發現內衣被解、褲子丟在地上，才知被性侵。

    北院刑庭認為，實務上，傳播業者派遣傳播妹，除了陪客人喝酒、唱歌，另有提供陪伴吸毒的服務，業者派遣時會以術語表明工作內容，例如「音樂桌」是毒趴，「通告桌」、「拍照桌」是性交易，由傳播小姐自行決定是否接案，因此認為本案傳播妹並非在不知情下誤服藥劑，故認胡男構成乘機性交罪，並審酌他否認犯行也未賠償傳播妹，判刑4年10月。

    民事部分，傳播妹求償100萬元。胡男未到庭答辯也沒提出書狀說明。北院民庭根據民事訴訟法規定，採信傳播妹主張，審酌雙方身分、地位，以及傳播妹所受精神痛苦，判他應賠償45萬元。

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