無故侵入住宅看柴犬配種 婦人逆轉判罪但不罰

鄭婦侵入民宅看毛小孩，被高雄高分院改判有罪。（記者鮑建信攝）

2022/03/28 06:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕鄭姓婦人把柴犬放在林姓男子住處配種，遲遲沒有好消息，為維護自身權益，於是進入查看挨告，被高雄地院判決無罪，但高雄高分院審理後逆轉，雖認定無故侵入住宅，卻情有可原，判處免刑、不罰。

據了解，2020年4月5日，鄭女把飼養的公柴犬交由林姓男子，與其母柴犬進行配種後，曾多次詢問配種進度，經對方告訴沒有懷孕。

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同年7月20日下午3點，鄭婦開車前往高雄市苓雅區正義路，告訴在1樓營業的黃姓男子，要上2樓看愛犬，並佯裝以手機聯絡林後，徑行上樓進入林和黃同住處，並抱走黑色、白色小狗各1隻後離去。

案經林、黃2人提告，檢方開庭調查後，依無故進入住宅罪，將鄭婦提起公訴，涉嫌至於盜竊部分，則處分不起訴。

高雄地院認為，鄭婦友人曾在該處2樓玩桌遊遊戲，發現有3隻幼柴犬，還把照片傳給她母子觀看，因而懷疑林男飼養母柴犬已受胎並分娩，並懷疑對方把小狗藏起來，基於維護自身權益，才進入樓上查看，有「正當理由」，而不是「無故」判決無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院則有不同看法，指鄭婦為未經林、黃2人同意，擅自進入2樓住處，已構成無故進入住宅，改判有罪，但審酌涉案情節輕微，判處免刑定讞。

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