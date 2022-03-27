防疫情再延燒 安平警臨檢8大行業防疫違規累計破百件

南市四分局警方臨檢八大行業調查業者從業人員與消費者是否落實防疫規定。（警方提供）

2022/03/27 17:07

〔記者王俊忠／台南報導〕有鑑於近期發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全國群聚感染事件，為避免疫情再升溫，台南市警局第四分局於26日晚間對轄內特種營業場所擴大臨檢，查獲2家業者未依規定落實『實聯制』6件、未完整接種2劑疫苗有22件（含從業人員及消費民眾）。

另，從今（2022）年1月21日中央流行疫情指揮中心宣布前往部分「休閒娛樂場所」應出示疫苗完整接種紀錄起，市警四分局共計查獲轄內10間業者違反規定，其中未依規定落實「實聯制」有20件、未完整接種2劑疫苗65件（含從業人員與消費民眾），這85件已依傳染病防治法函送台南市府衛生局依法裁罰。

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南市警第四分局並通報所屬單位針對駐地、勤務車輛及裝備加強實施清潔消毒，並嚴格控管勤務處所相關人員進出，落實實聯制管制，並要求各外勤單位即日起規劃協助轄區特種行業實施臨檢，以落實防疫「實聯制」，嚴防疫情破口。

警方同時會逐一查核，並以M-Police小電腦查詢過濾民眾有無未依規定居家檢疫或隔離。四分局長王子雄表示，日後會持續全面清查、臨檢轄內大型酒店、PUB、KTV及易聚集吸毒的汽車旅館等公眾出入場所，如有發現檢疫或隔離對象，即會通知衛生局裁罰，為民眾健康安全把關。

南市四分局警方臨檢八大行業調查業者從業人員與消費者是否落實防疫規定。（警方提供）

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