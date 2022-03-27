防疫情再延燒 安平警臨檢8大行業防疫違規累計破百件
2022/03/27 17:07
〔記者王俊忠／台南報導〕有鑑於近期發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全國群聚感染事件，為避免疫情再升溫，台南市警局第四分局於26日晚間對轄內特種營業場所擴大臨檢，查獲2家業者未依規定落實『實聯制』6件、未完整接種2劑疫苗有22件（含從業人員及消費民眾）。
另，從今（2022）年1月21日中央流行疫情指揮中心宣布前往部分「休閒娛樂場所」應出示疫苗完整接種紀錄起，市警四分局共計查獲轄內10間業者違反規定，其中未依規定落實「實聯制」有20件、未完整接種2劑疫苗65件（含從業人員與消費民眾），這85件已依傳染病防治法函送台南市府衛生局依法裁罰。
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南市警第四分局並通報所屬單位針對駐地、勤務車輛及裝備加強實施清潔消毒，並嚴格控管勤務處所相關人員進出，落實實聯制管制，並要求各外勤單位即日起規劃協助轄區特種行業實施臨檢，以落實防疫「實聯制」，嚴防疫情破口。
警方同時會逐一查核，並以M-Police小電腦查詢過濾民眾有無未依規定居家檢疫或隔離。四分局長王子雄表示，日後會持續全面清查、臨檢轄內大型酒店、PUB、KTV及易聚集吸毒的汽車旅館等公眾出入場所，如有發現檢疫或隔離對象，即會通知衛生局裁罰，為民眾健康安全把關。