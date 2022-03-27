KTV歡唱為錢上演全武行 2人刀傷濺血

谷姓、許姓男子受刀傷後跑到KTV求助報案。（民眾提供）

2022/03/27 15:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市3名男子今天凌晨到西區一家KTV歡唱徹夜歡唱，喝到清晨其中一人付了5千多元費用後相偕離開時，卻為了該筆費用是否應該各付各的起口角，3人當街衍生肢體衝突上演全武行，造成2人受到刀傷血濺向KTV求助報案，所幸均無生命危險，警方目前已掌握逞凶者身分，將依法究辦。

台中市第一分局民權派出所今天清晨7點接獲報案，轄區日興街、博館二口有打架情事立即趕赴現場，警方到場後現場已無衝突，經前往路口KTV了解原委，赫見KTV入口處地面上有大灘血跡，原來是同為30歲的許姓、谷姓男子與另名31歲的翁姓男子共3人，因結帳後的均分問題起糾紛。

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警方進一步調查，翁、許、谷3人是朋友關係，今天凌晨前往該家KTV歡唱，喝到清晨結束時由翁付了5千多元的費用，接著3人步行到案發地點時，翁表示要均攤費用向2人索討，但2人不肯堅持「說好這次換你付」，翁男為此心生不滿責問2人，都有喝酒的3人在街頭吵得不可開交，進而引發肢體衝突當街上演全武行。

此時翁氣得拿出身上預藏的刀械攻擊2人，混亂中劃傷對方，造成許、谷2人當街血濺街頭並跑到KTV求助報案，而翁也疑似小姆指骨折送醫，所幸3人均僅輕傷，沒有生命危險；警方表示，已通知許、谷到所完成警詢筆錄，並將進一步通知翁男到案，將依傷害、違反社會秩序維護法究辦，

第一分局強調，將秉持毋枉毋縱、貫徹維護治安的決心，呼籲民眾切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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谷姓、許姓男子受刀傷後跑到KTV求助報案。（民眾提供）

KTV門口地上還有血跡，令人怵目驚心。（民眾提供）

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