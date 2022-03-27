為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    KTV歡唱為錢上演全武行 2人刀傷濺血

    谷姓、許姓男子受刀傷後跑到KTV求助報案。（民眾提供）

    谷姓、許姓男子受刀傷後跑到KTV求助報案。（民眾提供）

    2022/03/27 15:28

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市3名男子今天凌晨到西區一家KTV歡唱徹夜歡唱，喝到清晨其中一人付了5千多元費用後相偕離開時，卻為了該筆費用是否應該各付各的起口角，3人當街衍生肢體衝突上演全武行，造成2人受到刀傷血濺向KTV求助報案，所幸均無生命危險，警方目前已掌握逞凶者身分，將依法究辦。

    台中市第一分局民權派出所今天清晨7點接獲報案，轄區日興街、博館二口有打架情事立即趕赴現場，警方到場後現場已無衝突，經前往路口KTV了解原委，赫見KTV入口處地面上有大灘血跡，原來是同為30歲的許姓、谷姓男子與另名31歲的翁姓男子共3人，因結帳後的均分問題起糾紛。

    警方進一步調查，翁、許、谷3人是朋友關係，今天凌晨前往該家KTV歡唱，喝到清晨結束時由翁付了5千多元的費用，接著3人步行到案發地點時，翁表示要均攤費用向2人索討，但2人不肯堅持「說好這次換你付」，翁男為此心生不滿責問2人，都有喝酒的3人在街頭吵得不可開交，進而引發肢體衝突當街上演全武行。

    此時翁氣得拿出身上預藏的刀械攻擊2人，混亂中劃傷對方，造成許、谷2人當街血濺街頭並跑到KTV求助報案，而翁也疑似小姆指骨折送醫，所幸3人均僅輕傷，沒有生命危險；警方表示，已通知許、谷到所完成警詢筆錄，並將進一步通知翁男到案，將依傷害、違反社會秩序維護法究辦，

    第一分局強調，將秉持毋枉毋縱、貫徹維護治安的決心，呼籲民眾切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    谷姓、許姓男子受刀傷後跑到KTV求助報案。（民眾提供）

    谷姓、許姓男子受刀傷後跑到KTV求助報案。（民眾提供）

    KTV門口地上還有血跡，令人怵目驚心。（民眾提供）

    KTV門口地上還有血跡，令人怵目驚心。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前棒球國手5刀刺死女友 法醫解剖釐清致命傷
    2022/03/24 19:00

    前棒球國手5刀刺死女友 法醫解剖釐清致命傷
    越籍女胸口插把刀！ 台南佳里兇殺命案1刀斃命
    2022/03/10 21:53

    越籍女胸口插把刀！ 台南佳里兇殺命案1刀斃命

    同樣水岸房價減擔 桃園小檜溪唯一水岸地標
    新北通訊行店長全身瘀傷陳屍店內 疑與員工有糾紛
    2022/02/11 15:26

    新北通訊行店長全身瘀傷陳屍店內 疑與員工有糾紛
    開錯包廂門！屏東KTV砍殺1死1傷 24歲林嫌在逃
    2022/01/26 17:55

    開錯包廂門！屏東KTV砍殺1死1傷 24歲林嫌在逃

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播