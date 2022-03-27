防疫鬆懈恐成破口 雲警臨檢八大行業1晚開罰60餘人

防疫心理鬆懈恐成破口，雲警臨檢八大行業1晚開罰60餘人。（記者詹士弘翻攝）

2022/03/27 12:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕疫情持續擴散，確診人數創新高，但民眾防疫警覺心並未隨著提高，昨晚台西警分局動員4組20名警力臨檢轄區內八大行業，發現有60餘人未依防疫定落實實聯制或戴口罩規定，已依法函送衛生局裁處。

北台灣基隆傳出許多確診病例，不少人曾到卡拉OK店或小吃店消費，台西警分局為避免疫情擴散，昨晚由分局長黃念生親自帶隊，針對轄內民眾易聚集之KTV、酒店、小吃部臨檢，查察業者有無未經核准擅自營業、進出人員、員工有無落實實聯制、量體溫、全程戴口罩、從業人員及進場顧客有無接接種至少2劑疫苗證明等防疫措施、以杜絕心存僥倖及成為防疫破口及治安隱憂。

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警方同時利用警用電腦確認店內消費民眾是否為居家檢疫或隔離對象，以防止疫情擴大，同時展現警方積極防疫、維護治安、守護家園的決心。

臨檢結果，共查獲消費者未落實實聯制規定30名及未持有疫苗證明13名、未戴口罩24名，均依法函送衛生局裁處，防疫心理明顯鬆懈。

黃念生表示，在疫情未見趨緩前仍會持續要求店家、酒客及消費民眾務必落實防疫規定，並針對進出人員是否持有疫苗證明、實聯制等相關防疫規定加強查察，並呼籲業者及民眾配合落實防疫規定，切勿酒後滋事，若有不法，一定依法究辦。

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