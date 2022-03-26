陸橋「神秘白煙」是啥？ 偵查隊徹夜查出是電線賊滅證

從鹽水溪橋伸縮縫冒出的「神秘白煙」，其實是張姓嫌犯在燒電線塑料外層。（民眾提供）

2022/03/26 18:33

〔記者王捷／台南報導〕台南鹽水溪橋在25日凌晨被好心的民眾拍下伸縮縫冒出「神秘白煙」，並PO上爆料公社說詭異，有網友猜是電線短路、有人說是水蒸氣，直到媒體揭露，也沒查出「濃煙」成因是什麼，然而這引起高層重視，警方最後到場勘查，整夜沒睡分析監視器，發現是張姓粗工偷了電線，剝掉塑料外皮後拿去橋下燒，警方在今天 下午將他依竊盜、縱火罪移送。

橋梁的伸縮縫又可以稱為溫度縫，是為了避免溫度變化時，建築體受到熱脹冷縮影響所預留的縫隙，然而在25日凌晨4時許，有白煙從伸縮縫中冒出，這讓民眾覺得很好奇，連忙將影片PO上臉書急問「不知道發生什麼事」，但沒有向警方報案，這個PO文引起網友注意，並將話題延伸到近期的台電停電事故，懷疑是基礎設施沒做好。

請繼續往下閱讀...

這個問題很快就引起高層重視，警方在與市府工務局、環保局到場勘查，只發現橋下有一坨焦黑的物體，但工務局評估橋梁的結構、管線都沒問題，所以留在現場焦黑的物體，就交由警方調查，偵查小隊為了這個神秘的白煙，幾乎整夜沒睡覺，從現場留下的噴槍提取到指紋，並透過監視器畫面交叉比對出張男的身分。

50多歲的張姓粗工是安南區人，他前陣子在工地偷了一綑電線後，就把電線拿到鹽水溪橋下，用小刀把電線的外皮撥掉，抽出銅線後拿去變賣，賣完以後他想把外層燒掉滅證，找來一把瓦斯噴槍燒掉塑料外層，但是他第一次偷電線，所以也不知道會冒出這麼多煙，在訊後警方將他依竊盜、縱火罪移送。

張姓嫌犯向警方演示縱火的過程。（民眾提供）

張姓男子用來焚燒電線外層塑料的噴槍。（民眾提供）

警方發現鹽水溪橋下的一些焦黑的燃燒物。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法