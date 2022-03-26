賽鴿季到了 新埔警方逮獲涉嫌擄鴿勒贖者

姜姓男子被控涉嫌用途中鳥網，以膠帶或是繩索纏綁在竹竿或樹叢的方式網鴿。（圖由讀者提供）（記者黃美珠攝）

2022/03/26 18:28

〔記者黃美珠／新埔報導〕因應賽鴿季將到，新竹縣新埔警分局針對境內特定很容易被不肖者針對賽鴿架設天羅地網的山區跟鴿會合作，共同追捕想要趁機擄鴿勒贖的犯罪集團！昨天下午警、民合作果然首戰傳出捷報，一舉逮捕58歲、被控涉嫌網鴿企圖勒贖參賽鴿友的姜姓男子，現場不僅起獲不幸落網的29隻賽鴿，也有網鴿用的鳥網、收網用的鐮刀等犯罪工具，只是姜男矢口否認，警方依竊盜罪嫌把他移送法辦。

新埔警方表示，每年4月初到4月中是國內春季賽鴿的賽季，眼下正是各家鴿友密集操「兵」、也是擄鴿勒贖事件好發的旺季，他們近期針對這類的犯罪行為特別進行查察。

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新竹海翔大西區聯賽賽鴿協會成員表示，每年4月初到4月中、11月初到11月中是國內賽鴿2期競翔比賽的期間，現在正是各家鴿友勤快練「兵」放飛的時候。

放飛的路徑除了海線還有山線，其中新竹縣新埔鎮寶石、內立一帶山區經常會碰到有不肖者架網擄鴿後勒贖，所以協會每到練飛的熱季都會派出所屬的除網大隊，主動上山清除羅網，或者配合警方查察。

本月中，新竹鳥會所屬的除網大隊回報，在新埔寶石山區發現有多張尚未架設的鳥網，昨天、25日一早特別鎖定前述山區進行巡邏，赫然發現前述原本沒有架設的鳥網已經全面利用膠布或繩索綁在竹竿、樹叢上，且已有鴿子中伏落網。

為此，他們持續埋伏在現場也通報警方應和。果然在昨天下午1點半左右看到姜男揹著背包出現，手上還有除網的鐮刀、和新的網子！大家等到姜男動手用鐮刀割網子「收鴿」，眾人便立刻以現行犯動手抓人。

除網大隊隊員們說，姜男見狀立刻拔腿就跑，且不惜跳下約2層樓高的懸崖，以致他手腳有多處擦挫傷。警方抵達以後，立刻通知遇伏的賽鴿主人逐一領回愛鴿。

不過姜男對警方矢口否認犯案，強調自己也是某賽鴿協會的會員，他上山也為護「鴿」，手上的鐮刀只是便利走山路時披荊斬棘而已，只要發現有人網鴿，他就會通報自家鴿會的會長，現場的鳥網等都不是他的。

新竹縣新埔警分局因應賽鴿春季比賽將至，跟鴿會配合嚴查境內蠢蠢欲動的擄鴿勒贖者，昨天下午一舉救回29隻賽鴿。（圖由讀者提供）

賽鴿季將到，新竹縣境內飛航競賽路線上的山頭又開始出現如圖專門網鴿用的天羅地網。（圖由讀者提供）

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