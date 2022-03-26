墜樓國中生生前和同學衝突疑怕被記大過想不開 姑姑悲傷還原真相

自稱死者姑姑的網友在臉書《爆料公社》發文。（翻攝臉書）

2022/03/26 17:24

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市某國中24日發生國一男生墜樓身亡事件，死者姑姑今天在臉書《爆料公社》發文希望還原事實真相，表示姪子23日在午休時間被同學潑水後，疑似被罵「死原住民」，和同學打起來，隔天和同學討論「被記大過怎麼辦」時，突然說「如果我現在跳下去，是不是就不會記大過了？」結果悲劇就發生了。

姑姑文中指出，打架當天同學家長發現孩子臉上有淤青，打電話給老師，要求老師給個交代，因此老師跟姪子說，要按校規處理並通知家長到校。

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姑姑指出，24日當天，姪子跟同學說「要被記大過怎麼辦？」同學有安慰說「不會啦！老師不會隨便記你大過，你不要亂想。」但姪子就說「如果我現在跳下去，是不是就不會記大過了？」

姑姑文中提到，家人在監視器畫面中看到姪子在廁所前，將外套、手錶摘下給同行的同學後，就走往圍牆旁，此時監視器畫面死角看不到他，之後監視器畫面只看到同學們一臉驚恐的表情。

姑姑指出，家人們選擇講出這些也只是想還原事情的真相，不要再讓網路上的人過度揣測，希望這件事到這裡就告一段落，讓已離開的人就安心的離開，也謝謝大家的關心，之後將不會再針對此事件做任何發言。

對此，校方表示，該生平常人緣很好，是籃球隊的，所謂和同學發生爭執，是當時要上課了，該生還在睡覺，幾名和他要好的同學就推他、用水噴他，後來該生有點生氣，與他們發生衝突，但校方認定並非霸凌，只是同學間在玩，也沒有記過。

校方表示，該生墜樓的時候，這群同學也都在旁目擊，他們至今都還在震驚當中，不明白為何該生要自己跳下去。校方強調，經初步調查尚無霸凌情形，為了彰顯公正，將依程序啟動外部調查。

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