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    臉書二手精品社團搶包 私訊付訂後賣家刪文失聯

    刑事局預防科今天特別呼籲民眾須選擇具審核機制的購物網站，以及避免和賣家透過通訊軟體私下聯繫，避免受騙。（刑事局提供）

    刑事局預防科今天特別呼籲民眾須選擇具審核機制的購物網站，以及避免和賣家透過通訊軟體私下聯繫，避免受騙。（刑事局提供）

    2022/03/26 14:36

    〔記者邱俊福／台北報導〕許多民眾喜歡在臉書二手精品社團搶包，但除可能買到仿品高風險外，近期也有詐團隱身其中，當買家私訊匯款付訂或付款後，賣家馬上刪文失聯，刑事局預防科今天特別呼籲民眾須選擇具審核機制的購物網站，以及避免和賣家透過通訊軟體私下聯繫，避免受騙。

    刑事局表示，近一週（本月14日至23日） 假網拍詐騙案件數達81件，財損金額共高達452萬元，其中發生於臉書平台計15件，財損金額達127萬元，而當中有不少案件，即是這類二手精品社團搶包，遭騙的案件。

    刑事局表示，中部從事金融業的李姓男子，日前在臉書社團【全■二手精品買賣交流】看到一名帳號「Shar■ W■」貼出有LV後背包要出售的資訊，李男遂私訊對方看包況細節、討論價錢及匯款帳號，李男於確認購買後便立刻以網路銀行轉帳3萬元到「Shar■ W■」帳戶。

    但對方先是表示當天工作滿檔，隔天再寄出包，然而後來幾天李男聯絡不上對方也未收到所購買精品包，才驚覺遭詐騙。

    另名林姓護理師，也在臉書社團【二手名牌 ■品保證】看到帳號「劉■關」貼文，以價格11萬元出售一款Chanel包，林女遂以Messenge查看包況及交易細節，並立刻匯款訂金5萬元給對方，惟「劉■關」收到款項後就失聯，林女又在網路社團看到有人標記提醒此帳號遭盜用，才驚覺遇上詐騙進而報警。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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