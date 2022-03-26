社區管委會開會吵架 竟演變成性騷擾事件

林男被控撞擊女鄰居胸部。（情境照）

2022/03/26 13:53

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹一處社區2020年間召開管理委員會會議，林姓委員與一名女鄰居意見不合，爆發衝突，期間林男不慎用手肘碰到女鄰居胸部，引發對方不滿，提起性騷擾告訴。雖然檢察官認為林男主觀上無犯意，給予不起訴處分，但新竹市性騷擾防治委員會仍決議成立性騷擾。林男不服，興訟要求撤銷處分，但日前被台北高等行政法院駁回。

判決指出，2020年間，該社區召開管理會，討論社區畸零地還有2樓違建臨時動議的議題，林男與女鄰居意見不合，爆發衝突，林男用手把耳朵摀住，一直重複「妳說什麼？妳說什麼？妳說什麼？」女鄰居認為林男刻意衝撞挑釁，也不甘示弱回嘴。

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衝突間，林男手肘不慎碰到女鄰居的鎖骨下方，女鄰居自認胸部遭到碰觸，痛批林男是男性，怎麼可以對女性住戶有這種行為，覺得生氣與錯愕，決定提起性騷擾告訴。

檢察官雖認定兩人衝突時間，林男確實碰到女鄰居的鎖骨下方，但主觀上並無性騷擾的意圖，給予不起訴處分。

女鄰居不服，向新竹市政府提起性騷擾申訴，性騷擾防治委員會調查後，直指依「性騷擾防治法」的構成要件，包括「損害他人人格尊嚴」或「造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境」等主觀因素，即應考量女鄰居的的主觀感受及認知，至於林男是否有性騷擾意圖，則非行政機關認定的要件（刑事才須舉證林男有性騷擾意圖），討論後認定林男性騷擾成立。

林男不服，興訟要求撤銷性騷擾處分，強調絕無碰到女鄰居，是因為社區問題產生糾紛，意見不合，對方才刻意提出性騷擾申訴。

台北高等行政法院指出，檢察官雖然給予不起訴，但認定有碰觸的行為，而林男因違建問題與女鄰居發生口角糾紛後，以手肘撞擊對方胸部附近，使她心生畏怖、感受敵意及冒犯，客觀上已構成性騷擾。

合議庭強調，林男明知手肘有可能撞到女鄰居，卻使其發生，構成故意，因此認定性騷擾防治委員會調查後所作的處分無誤，駁回林男告訴，仍可上訴。

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